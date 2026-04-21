به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانیپور گفت: نخستین مجمع عمومی تشکل حرفهای صنایعدستی استان سمنان یک نقطهعطف مهم برای انسجام، توانمندسازی و سازماندهی هنرمندان صنایعدستی استان است و خوشحالیم که سمنان نخستین استانی است که در سطح کشور موفق به تشکیل چنین ساختاری شده است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی استان سمنان با اشاره به حضور پرشور هنرمندان در این مجمع بیان کرد: مجمع عمومی با استقبال کمنظیر فعالان حوزه صنایعدستی برگزار شد و این حضور نشان میدهد هنرمندان، علاقه وافری به همافزایی، برنامهریزی جمعی و مشارکت در تصمیمسازیهای تخصصی را دارند.
او افزود: این تشکل میتواند در آینده نزدیک بسیاری از چالشها، نیازها و مطالبات جامعه صنایعدستی را با قدرت بیشتری پیگیری کند.
سلطانی اظهار کرد: انتخابات این مجمع در فضایی کاملاً شفاف و رقابتی برگزار شد و سیده حمیده رضوی با ۱۴۰ رأی، معصومه گرایلی با ۱۰۲ رأی،امین کجوری با ۱۰۲، مهدی پازوکی با ۷۳ رأی ، گیتی سابوری با ۷۳ رای به عنوان اعضای هیئتمدیره این تشکل انتخاب شدند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی استان سمنان تصریح کرد: همچنین مهرداد عربی با ۶۱ رأی به عنوان عضو علیالبدل اول و محمدحسین شاکری با ۴۸ رأی به عنوان عضو علیالبدل دوم و محمد عباسی با ۵۶ رأی به عنوان بازرس انجمن برگزیده شدند.
او تشکیل این تشکل را آغاز مسیری تازه برای تقویت اقتصاد صنایعدستی استان دانست و افزود: انتظار داریم با حضور هنرمندان کاربلد و چهرههای باتجربه، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این حوزه در سمنان باشیم.
