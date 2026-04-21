۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۶

با حضور گسترده هنرمندان؛

انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با برگزاری نخستین مجمع عمومی  

انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با برگزاری نخستین مجمع عمومی  

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان گفت:  نخستین مجمع عمومی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان سمنان برای نخستین‌بار در کشور برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور گفت: نخستین مجمع عمومی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان سمنان یک نقطه‌عطف مهم برای انسجام، توانمندسازی و سازماندهی هنرمندان صنایع‌دستی استان است و خوشحالیم که سمنان نخستین استانی است که در سطح کشور موفق به تشکیل چنین ساختاری شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان با اشاره به حضور پرشور هنرمندان در این مجمع بیان کرد: مجمع عمومی با استقبال کم‌نظیر فعالان حوزه صنایع‌دستی برگزار شد و این حضور نشان می‌دهد هنرمندان، علاقه وافری به هم‌افزایی، برنامه‌ریزی جمعی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌های تخصصی را دارند.

او افزود: این تشکل می‌تواند در آینده نزدیک بسیاری از چالش‌ها، نیازها و مطالبات جامعه صنایع‌دستی را با قدرت بیشتری پیگیری کند.

سلطانی اظهار کرد: انتخابات این مجمع در فضایی کاملاً شفاف و رقابتی برگزار شد و سیده حمیده رضوی با ۱۴۰ رأی، معصومه گرایلی با ۱۰۲ رأی،امین کجوری با ۱۰۲، مهدی پازوکی با ۷۳ رأی ، گیتی سابوری با ۷۳ رای به عنوان اعضای هیئت‌مدیره این تشکل انتخاب شدند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان تصریح کرد: همچنین مهرداد عربی با ۶۱ رأی به عنوان عضو علی‌البدل اول و محمدحسین شاکری با ۴۸ رأی به عنوان عضو علی‌البدل دوم  و محمد عباسی با ۵۶ رأی به عنوان بازرس انجمن برگزیده شدند.

او تشکیل این تشکل را آغاز مسیری تازه برای تقویت اقتصاد صنایع‌دستی استان دانست و افزود: انتظار داریم با حضور هنرمندان کاربلد و چهره‌های باتجربه، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این حوزه در سمنان باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020100083
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha