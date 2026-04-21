۲ نسخه خطی عیون اخبار الرضا با قدمت حدود ۵۰۰ سال در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، ابوالفضل حسن آبادی امروز سهشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی این نسخ افزود: یکی از نسخ کتابت شده مربوط به سال ۹۵۷ قمری است که به خط نسخ ۱۷ سطری در ۲۲۴ ورق در ابعاد ۲۵ در ۱۸ سانتیمتر نوشته شده است و در سال ۱۰۰۸ قمری توسط روحالله بیک، به کتابخانه اهدا شده است.
رئیس مرکز ترجمان بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی اظهار کرد: دیگر نسخه رونمایی شده در این مراسم نیز از جمله آثار مجموعه اهدایی رهبر شهید به شمار میآید که به خط نسخ ۱۸ سطری در ۳۵۱ ورق در ابعاد ۲۵ در ۱۲/۵ سانتیمتر، در سال ۱۰۶۵ قمری کتابت شده و در سال ۱۳۷۳ به کتابخانه رضوی تقدیم شده است.
او ادامه داد: در مجموع، ۱۵ نسخه از کتاب عیون اخبار الرضا(ع)، اهدایی رهبر شهید در این کتابخانه وجود دارد.
رئیس مرکز ترجمان بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی گفت: کتاب عیون اخبار الرضا(ع)، بهدلیل آن که درباره یکی از ائمه اطهار(ع) و نزدیک به زمان حیات امام هشتم(ع) نوشته شده، اهمیت خاصی دارد و همواره در طول تاریخ مورد توجه پژوهشگران بوده است.
حسن آبادی تصریح کرد: این اثر از ابعاد مختلف همچون حدیثی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، دارای اهمیت است و همچنان میتوان بر روی آن، پژوهش انجام داد.
او اظهار کرد: طبق بررسیهای انجام شده، در حال حاضر بیش از ۳۲۰ نسخه خطی از کتاب عیون اخبار الرضا(ع) در دنیا از ایران، عراق و هند تا آمریکا و انگلستان وجود دارد که ۱۲۱ نسخه آن در کتابخانههای آستان قدس رضوی نگهداری میشود.
حسن آبادی افزود: حدود ۸۰ درصد نسخه های عیون اخبار الرضا(ع) در دوران صفویه کتابت شده است.
آیین رونمایی از ۲ نسخه خطی عیون اخبار الرضا(ع) اثر شیخ صدوق در دویست و هشتاد و ششمین برنامه سهشنبههای علمی و فرهنگی کتابخانه حرم رضوی انجام شد.
محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق از عالمان شیعه در قرن چهارم هجری قمری است.
او از مشهورترین محدثان و فقیهان مکتب کلامی و حدیثمحور قم به شمار میآید. حدود ۳۰۰ اثر علمی به او نسبت داده شده است.
سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستانها با دارا بودن چندین هزار اثر موزهای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامعترین کتابخانههای جهان اسلام است.
