به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن پور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنای دستی استان لرستان از سفر یک روزه سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر در امور ایثارگران، به این استان خبر داد.

او افزود: در این سفر، قاسمی ضمن دیدار و گفت‌وگو با کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، با خانواده معظم شهدا نیز دیدار و دلجویی کرد.

حسن پور عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های این سفر، بازدید از محل اداره کل استان لرستان خواهد بود که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان، این مکان در دوران جنگ رمضان مورد اصابت حمله نیروهای آمریکایی- صهیونی قرار گرفته بود.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان تشریح کرد: این سفر با هدف رسیدگی به امور ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این مجموعه فرهنگی و تاریخی انجام خواهد شد.

