به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسنپور، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان بیان کرد: سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراثفرهنگی، با حضور در محل این ادارهکل که در جریان حملات اخیر آسیب دیده است، از نزدیک در جریان ابعاد این حادثه و حجم خسارات وارد شده به زیرساختها، تجهیزات اداری و اسناد بایگانی قرار گرفت.
مشاور وزیر در این بازدید، ضمن ابراز انزجار از این اقدام ددمنشانه که زیرساختهای فرهنگی و تاریخی کشور را هدف قرار داده است، خاطرنشان کرد: حمله به نهادهای حافظ هویت ملی و فرهنگی، نشاندهنده استیصال عاملان آن در برابر ثبات و اقتدار فرهنگی ایران است.
او تصریح کرد: این وزارتخانه با جدیت کامل، پیگیریهای لازم را از طریق نهادهای امنیتی و مراجع حقوقی برای شناسایی ابعاد دقیق و عوامل این حادثه تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار خود دارد.
حسنپور نیز با تقدیر از حضور و پیگیریهای مشاور وزیر، ضمن تشریح شرایط فعلی مجموعه، اظهار کرد: با وجود بروز خسارات، اولویت اصلی ما استمرار خدمترسانی به هنرمندان، فعالان حوزه گردشگری و مردم شریف استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان لرستان تأکید کرد: تدابیر لازم برای بازسازی بخشهای آسیبدیده و بازگشت به شرایط عادی فعالیت، با حمایتهای وزارتخانه در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ شده است و این اقدامات در روند خدمترسانی اداره کل خللی ایجاد نخواهد کرد.
او در پایان افزود: صیانت از حریم میراثفرهنگی و امنیت کارکنان این حوزه، خط قرمز ماست و در سایه وحدت و هوشیاری، تلاشهای مذبوحانه برای تضعیف این جایگاه فرهنگی راه به جایی نخواهد برد.
انتهای پیام/
نظر شما