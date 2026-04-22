۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴

بازدید مشاور وزیر میراث‌فرهنگی از قلعه فلک‌الافلاک و بررسی خسارات جنگ و تجهیزات حفاظتی

سید قاسم قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، به همراه عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، از قلعه فلک‌الافلاک بازدید کرد تا خسارات وارده به این بنای تاریخی در جنگ رمضان و همچنین وضعیت اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، با حضور در استان لرستان، از قلعه فلک‌الافلاک و اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان لرستان بازدید کرد. 

عطا حسن‌پور در این باره گفت: این بازدید با هدف ارزیابی خسارات ناشی از جنگ رمضان به بخش‌هایی از قلعه فلک‌الافلاک و همچنین بررسی تجهیزات و عملکرد اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان صورت گرفته است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک، بر لزوم توجه به مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این اثر تاریخی تأکید کرد.

همچنین، وضعیت اتاق رصد و پایش یگان حفاظت به منظور اطمینان از آمادگی و کارایی آن در تأمین امنیت میراث‌فرهنگی استان مورد بررسی قرار گرفت.

