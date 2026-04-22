به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراثفرهنگی در امور ایثارگران، با حضور در استان لرستان، از قلعه فلکالافلاک و اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراثفرهنگی استان لرستان بازدید کرد.
عطا حسنپور در این باره گفت: این بازدید با هدف ارزیابی خسارات ناشی از جنگ رمضان به بخشهایی از قلعه فلکالافلاک و همچنین بررسی تجهیزات و عملکرد اتاق رصد و پایش یگان حفاظت میراثفرهنگی استان صورت گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی قلعه فلکالافلاک، بر لزوم توجه به مرمت و بازسازی بخشهای آسیبدیده این اثر تاریخی تأکید کرد.
همچنین، وضعیت اتاق رصد و پایش یگان حفاظت به منظور اطمینان از آمادگی و کارایی آن در تأمین امنیت میراثفرهنگی استان مورد بررسی قرار گرفت.
