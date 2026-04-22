بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز یکم اردیبهشتماه، امیر کرمزاده با همراهی هادی الله یاری مدیر دفتر فنی و عمرانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در بازدید از عمارت تاریخی تالار اشرف بهعنوان یکی از نفیسترین آثار تاریخی اصفهان، دستور آغاز عملیات مرمت این بنای تاریخی را صادر کرد.
امیر کرمزاده در حاشیه این بازدید گفت: این بازدید باهدف ساماندهی حفاظت و مرمتهای اولیه این گنجینه بینظیر دولتخانه صفوی که در حملات دشمن آمریکایی- صهیونی آسیبدیده بود، انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: این بازدید شامل قسمتهای مختلف بنا ازجمله بررسی سازه بنا و تزئینات وابسته به معماری آن بود که پس از بازدید و بررسی نظریه کارشناسان مرمت، عملیات مرمت این بنای ارزشمند تاریخی آغاز شد.
