به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن پور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان از بازدید سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، از این اداره کل خبر داد. این بازدید که با هدف ارزیابی وضعیت موجود و رسیدگی به دغدغه‌های پرسنل صورت گرفت، فرصتی را برای گفتگوی مستقیم و بی‌واسطه میان مشاور وزیر و کارکنان فراهم آورد.

در این دیدار صمیمانه، سید قاسم قاسمی ضمن استماع گزارش مدیرکل استان در خصوص فعالیت‌ها و چالش‌های پیش رو، به صورت چهره به چهره با کارکنان گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان جزئیات شرایط محیط کار و مشکلات احتمالی قرار گرفت.

او با تاکید بر اهمیت جایگاه نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان، خواستار توجه ویژه به رفع موانع اداری و رفاهی کارکنان شد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر لزوم تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر همدلی، همکاری و صداقت در محیط کار تاکید کرد و از مدیران استان خواست تا با ایجاد فضایی پویا و حمایتی، انگیزه و رضایت شغلی را در میان پرسنل افزایش دهند.

این بازدید در راستای سیاست‌های کلان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر حضور مدیران ارشد در استان‌ها و ارتباط مستقیم با بدنه کارشناسی انجام شده و انتظار می‌رود نتایج آن در بهبود روند اجرایی فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان لرستان مؤثر واقع شود.

انتهای پیام/