به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی، امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به نمادین بودن کاشت هر نهال به یاد شهدای گرانقدر، این اقدام را تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و شهدا دانست و گفت: درختکاری، عملی ماندگار و میراثی برای نسل‌های آینده است و کاشت آن به یاد کسانی که جان خود را برای حفظ این آب و خاک فدا کردند، اجر و ارزش آن را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند افزود: این پویش، فرصتی مغتنم برای ادای دین به مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی در جامعه است. امید است با مشارکت همگانی در چنین برنامه‌هایی، شاهد سرسبزی و طراوت روزافزون شهرستان شازند باشیم.

او ادامه داد: این برنامه با حضور مسئولان اداره منابع طبیعی، دیگر ادارات شهرستان و جمعی از داوطلبان و دوستداران طبیعت، در محل تعیین شده‌، برگزار شد.

