۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸

دیدار مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با خانواده شهید حاج رمضان حسنوند در لرستان

سید قاسم قاسمی مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران، به همراه عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان و حجت‌الاسلام والمسلمین حیات‌الغیب مدیر حوزه‌ علمیه کمالیه خرم آباد با خانواده‌شهید والامقام حاج رمضان حسنوند سرباز گمنام امام زمان (عج) و از شهدای جنگ رمضان دیدار کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار صمیمی که با زیارت مزار شهید حسنوند همراه بود، حاضران با قرائت فاتحه یاد و خاطره‌ شهدا را زنده نگه داشتند و بر پاسداری از آرمان‌های شهیدان در برابر دشمنان اسلام و انقلاب تأکید کردند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، در سخنانی ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، شهیدان را «سرمایه‌های معنوی ملت ایران» دانست و نقش آنان را در عزت و استقلال کشور بی‌بدیل عنوان کرد.

در پایان، با اهدای لوح یادبود به پدر شهید، از صبر و ایثارگری او و خانواده‌ گرانقدرشان تجلیل شد و بار دیگر بر ادامه‌ مسیر شهیدان در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی تأکید شد.

