بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این دیدار صمیمی که با زیارت مزار شهید حسنوند همراه بود، حاضران با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داشتند و بر پاسداری از آرمانهای شهیدان در برابر دشمنان اسلام و انقلاب تأکید کردند.
مشاور وزیر میراثفرهنگی در امور ایثارگران، در سخنانی ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا، شهیدان را «سرمایههای معنوی ملت ایران» دانست و نقش آنان را در عزت و استقلال کشور بیبدیل عنوان کرد.
در پایان، با اهدای لوح یادبود به پدر شهید، از صبر و ایثارگری او و خانواده گرانقدرشان تجلیل شد و بار دیگر بر ادامه مسیر شهیدان در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی تأکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما