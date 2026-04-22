به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران، در حاشیه نشست قدردانی از تلاش‌های پرسنل یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان و ادای احترام به کارکنانی که در ایام ماه رمضان مجروح شده‌اند، رویکردهای این وزارتخانه را تشریح کرد.

او با اشاره به شرایط خاص دوران جنگ و حوادث پی‌درپی، بر لزوم توجه ویژه به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: ما میراث‌دار خون شهیدان و ایثارگران هستیم و تکریم این عزیزان و خانواده‌هایشان، وظیفه شرعی و قانونی ماست. تلاش خواهیم کرد تا با برنامه‌ریزی‌های مناسب، قدردان فداکاری‌های این عزیزان باشیم و از تجربیات و معنویت آنان در پیشبرد اهداف وزارتخانه بهره‌مند شویم. تجلیل از همکاران مجروح شده در ایام رمضان، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.

قاسمی ضمن قدردانی از شجاعت و مقاومت ملت ایران و به خصوص کارکنان خدوم در استان لرستان، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مضاعف و همدلی، بتوان در راستای اعتلای نام و جایگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گام برداشت و خدمات شایسته‌ای را به مردم ایران ارائه کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از مجروحان و تعدادی از کارمندان نمونه تجلیل شد.

