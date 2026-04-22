۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۹

اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی؛ از بهبود وضعیت کارکنان تا تکریم ایثارگران در لرستان

اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی؛ از بهبود وضعیت کارکنان تا تکریم ایثارگران در لرستان

سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران، با تاکید بر اولویت‌های این وزارتخانه، بهبود وضعیت معیشتی و جایگاه کارکنان، به‌ویژه در استان‌ها، و همچنین تکریم ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا را از مهم‌ترین برنامه‌ها برشمرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران، در حاشیه نشست قدردانی از تلاش‌های پرسنل یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان و ادای احترام به کارکنانی که در ایام ماه رمضان مجروح شده‌اند، رویکردهای این وزارتخانه را تشریح کرد.

او با اشاره به شرایط خاص دوران جنگ و حوادث پی‌درپی، بر لزوم توجه ویژه به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: ما میراث‌دار خون شهیدان و ایثارگران هستیم و تکریم این عزیزان و خانواده‌هایشان، وظیفه شرعی و قانونی ماست. تلاش خواهیم کرد تا با برنامه‌ریزی‌های مناسب، قدردان فداکاری‌های این عزیزان باشیم و از تجربیات و معنویت آنان در پیشبرد اهداف وزارتخانه بهره‌مند شویم. تجلیل از همکاران مجروح شده در ایام رمضان، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.

قاسمی ضمن قدردانی از شجاعت و مقاومت ملت ایران و به خصوص کارکنان خدوم در استان لرستان، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مضاعف و همدلی، بتوان در راستای اعتلای نام و جایگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گام برداشت و خدمات شایسته‌ای را به مردم ایران ارائه کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از مجروحان و تعدادی از کارمندان نمونه تجلیل شد.

کد خبر 1405020200126
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

