به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز چهارشنبه ۲ فروردین‌ماه جاری، نشست رونق بخشی بازار گردشگری استان اصفهان در دوران پساجنگ با حضور معاون گردشگری استان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری، نمایندگان تشکل‌های صنفی و دستگاه اجرایی مرتبط در محل سالن جلسات دختران شهید مدرسه میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برگزار شد.

داوود آبیان در این نشست با اشاره به‌ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای احیای بازار گردشگری در شرایط جدید، گفت: استان اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی، طبیعی و معنوی، نیازمند طرح‌ها و مدل‌های نوین برای بازگشت به روند پایدار گردشگری در دوران پسا جنگ است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و فعالان بخش خصوصی، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

او افزود: بازتعریف مسیرها و محصولات گردشگری، ارتقای خدمات، حرکت به سمت تنوع‌بخشی به تجربه سفر، و استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی از اولویت‌های اساسی ماست.

آبیان تصریح کرد: در این مسیر، نقش فعالان و ذینفعان گردشگری در ارائه پیشنهادها و مشارکت اجرایی بسیار تعیین‌کننده است.

معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: این نشست‌ها باهدف تصمیم‌سازی مشترک ادامه خواهد داشت و مجموعه میراث‌فرهنگی استان آماده همکاری برای اجرای طرح‌هایی است که بتواند به رونق دوباره گردشگری منجر شود.

در ادامه این جلسه، نمایندگان تشکل‌های گردشگری، بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره چالش‌های بازار گردشگری و الزامات دوره پساجنگ مطرح کردند.

موضوعاتی همچون بهبود زیرساخت‌ها، تقویت تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های استان، حمایت از آژانس‌ها، فعال‌سازی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده و توسعه تورهای ترکیبی و موضوع‌محور از جمله محورهای مورد بررسی بود.

