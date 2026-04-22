به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مدیران اقامتگاههای بومگردی استان آذربایجانشرقی امروز چهارشنبه دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور کیومرث کریمی معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، کارشناس بومگردی ادارهکل و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اسکو در محل اقامتگاه بومگردی آتاباغی اسکو برگزار شد.
این نشست با هدف ایجاد زمینه تعامل و همافزایی میان مدیران اقامتگاههای بومگردی، بررسی مسائل و چالشهای اجرایی این حوزه و همچنین معرفی ظرفیتها و قابلیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان اسکو برگزار شد. در جریان این جلسه، مدیران اقامتگاههای بومگردی استان ضمن طرح دیدگاهها و دغدغههای حرفهای خود، مسائل مرتبط با مدیریت واحدها، نحوه ارائه خدمات، الزامات استانداردسازی و چالشهای موجود در مسیر توسعه بومگردی را مطرح کردند.
کیومرث کریمی، معاون گردشگری آذربایجانشرقی در این نشست با اشاره به جایگاه بومگردی در سیاستهای توسعه گردشگری استان، این حوزه را یکی از مهمترین زمینههای تحقق گردشگری پایدار در مناطق روستایی عنوان کرد و گفت: اقامتگاههای بومگردی علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در مناطق کمتر برخوردار، نقش مؤثری در حفظ و معرفی فرهنگ بومی، تقویت اقتصاد محلی و توزیع متوازن منافع گردشگری در سطح استان ایفا میکنند.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کیفی خدمات در این حوزه، توسعه دانش مدیریتی و مهارتی فعالان بومگردی را از الزامات پیشبرد اهداف این بخش دانست و افزود: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، توانمندسازی مدیران و آشنایی جوامع محلی با اصول فعالیت حرفهای در حوزه بومگردی، از مهمترین برنامههایی است که به منظور ارتقای استانداردهای خدماتی و افزایش رضایت گردشگران در دستور کار قرار دارد.
کریمی با تأکید بر لزوم نگاه تخصصی به مدیریت اقامتگاههای بومگردی، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای بومی هر منطقه، توجه به اصالت فرهنگی، ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و ایجاد شبکه همکاری میان مدیران این واحدها میتواند زمینه توسعه پایدار بومگردی و افزایش ماندگاری گردشگران در استان را فراهم کند.
همچنین در این نشست ظرفیتهای گردشگری شهرستان اسکو بهویژه در حوزه گردشگری روستایی و بومگردی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهرهبرداری هدفمند از این ظرفیتها برای تقویت جریان سفرها و معرفی هرچه بهتر جاذبههای فرهنگی و طبیعی منطقه تأکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما