به گزارش خبرنگار میراث آریا، ظهر روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ١۴٠۵ نماینده مردم شهرستان‌ صومعه‌سرا در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با مدیرکل دیدار کرد.

در این دیدار یوسف سلمان‌خواه با بیان اهمیت نگاه آینده‌نگرانه در توسعه اقتصادی صومعه‌سرا و تشریح برنامه‌های آتی، بر ضرورت تکمیل‌ پروژه‌های در حال اجرای این شهرستان از جمله طرح مرمتی اسلحه‌خانه میرزاکوچک، طرح احیای شهر تاریخی گسکر و موزه گوراب زرمیخ تاکید کرد و گفت: برای تحقق این اهداف باید تمام ظرفیت‌ها بکارگیری شود.

در ادامه نماینده صومعه‌سرا ضمن قدردانی از همکاری‌های همه‌جانبه اداره‌کل در پیشبرد برنامه‌های توسعه شهرستان اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی، برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و بازآفرینی مکان‌های تاریخی و توسعه گردشگری میراث می‌توانند به عنوان شاخص‌های اثرگذار در توسعه اقتصادی شهرستان صومعه‌سرا نقش کلیدی ایفا کنند.

در پایان مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان، با اعلام ثبت ١٢ رویداد فرهنگی صومعه‌سرا در تقویم گردشگری استان و بهره‌برداری جدید دو واحد پذیرایی و ساخت یک هتل و دو مجتمع بوم‌گردی، از آمادگی کامل اداره‌کل در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ارتقای زیرساخت‌های گردشگری آن شهرستان خبر داد.

گفتنی است از دیگر موضوعات مطروحه در این دیدار، واگذاری زمین به‌منظور احداث ساختمان اداری میراث‌فرهنگی و راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی که مورد تبادل نظر قرار گرفت.

