۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

برگزاری دوره توانمندسازی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایلام برای ارتقای سطح کیفی خدمات

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با حضور مدیرکل و مدرس دوره، اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی تخصصی با موضوع مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی نمود تا سطح کیفی خدمات این حوزه را در استان ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: یک دوره کاربردی توانمندسازی تاسیسات گردشگری با موفقیت برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این دوره با تمرکز بر مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان ایلام و با حضور فعال مدیران این اقامتگاه‌ها برگزار شد.

شریفی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره، ارتقاء دانش و مهارت مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زمینه مدیریت اصولی و کارآمد است تا بتوانیم شاهد بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران در سراسر استان باشیم.

او اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای معرفی فرهنگ و طبیعت بومی استان ایلام محسوب می‌شوند و توانمندسازی مدیران آن‌ها، گامی اساسی در جهت توسعه گردشگری پایدار و افزایش رضایت گردشگران خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ادامه داد: در این دوره آموزشی، مدرس به تشریح مباحث کلیدی در حوزه مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی پرداخت. 

شریفی گفت: این مباحث شامل استراتژی‌های بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، رعایت استانداردها، معرفی جاذبه‌های منطقه و تعامل با گردشگران بود.

او عنوان کرد: حضور مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این دوره، نشان‌دهنده اهتمام بخش خصوصی به ارتقای سطح حرفه‌ای خود و همگامی با سیاست‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در جهت توسعه صنعت گردشگری است.

