به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: یک دوره کاربردی توانمندسازی تاسیسات گردشگری با موفقیت برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این دوره با تمرکز بر مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان ایلام و با حضور فعال مدیران این اقامتگاه‌ها برگزار شد.

شریفی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این دوره، ارتقاء دانش و مهارت مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زمینه مدیریت اصولی و کارآمد است تا بتوانیم شاهد بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران در سراسر استان باشیم.

او اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای معرفی فرهنگ و طبیعت بومی استان ایلام محسوب می‌شوند و توانمندسازی مدیران آن‌ها، گامی اساسی در جهت توسعه گردشگری پایدار و افزایش رضایت گردشگران خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ادامه داد: در این دوره آموزشی، مدرس به تشریح مباحث کلیدی در حوزه مدیریت اقامتگاه‌های بوم‌گردی پرداخت.

شریفی گفت: این مباحث شامل استراتژی‌های بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، رعایت استانداردها، معرفی جاذبه‌های منطقه و تعامل با گردشگران بود.

او عنوان کرد: حضور مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این دوره، نشان‌دهنده اهتمام بخش خصوصی به ارتقای سطح حرفه‌ای خود و همگامی با سیاست‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در جهت توسعه صنعت گردشگری است.

