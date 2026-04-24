به گزارش خبرنگار میراث آریا ، استاد کلاهی از چهرههای درخشان هنر خاتمکاری و گرهچینی بود که آثار ماندگارش، بخشی از هویت بصری و هنری شیرازِ جنتطراز را تشکیل میدهد. وی عمر با برکت خود را صرف صیانت از هنرهای سنتی کرد و با دقت و ظرافتی بیبدیل، میراثبانِ راستینِ هنرِ گذشتگان بود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، در پیامی ضایعه درگذشت این هنرمند وارسته را به خانواده او و تمامی هنرمندان صنایع دستی تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: نام استاد کلاهی در تار و پودِ هنرهای سنتی شیراز جاودانه خواهد ماند.
مجید سلیمی، از استادکلاهی به عنوان یکی از استادکاران بنام و تراز اول در رشته «خاتمکاری» و «گرهچینی» شیراز نام برد و افزود: هنر او در ظرافتِ هندسی و حفظ اصالتهای هنر شیراز زبانزد بود.
او افزود: استاد کلاهی نهتنها یک صنعتگر، بلکه از حافظان میراث معنوی شیراز محسوب میشدند که سالیان دراز در بافت تاریخی و کارگاههای سنتی به خلق اثر و تربیت شاگرد اشتیاق داشتند.
معاون صنایع دستی ادامه داد: استاد کلاهی در بسیاری از پروژههای مرمت بناهای تاریخی و مذهبی شیراز که نیاز به هنر ظریف چوب و خاتم داشت، همکاری داشتند.
