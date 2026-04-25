محمدرضا صرفی استاد دانشگاه باهنر و عضو هئیت علمی در یادداشتی طعنهآمیز و با نگاهی طنزآلود به جنایت دشمن در حمله به ایران پرداخت و نوشت: جنگ ۴۰ روزه ویرانگر و وحشیانه آمریکایی _عربی_ اسرائیلی به خاطر مردم ایران آغاز شد، مردم ایران برای آزادی، به حمایت و حمله آمریکا به سرزمینشان نیاز داشتند.
محاصره ی اقتصادی ۴۷ ساله ایران، به خاطر مردم ایران بود، مردم ایران برای شکوفایی اقتصادی و روز به روز فقیرتر شدن به محاصره اقتصادی نیاز داشتند.
ایجاد اغتشاشاتِ متعدد و شکافِ اجتماعی در سال های مختلف، به خاطر مردم ایران بود، ایرانیان فقط از دل اغتشاشات بود که می توانستند جمهوری اسلامی را ساقط کنند و رژیم دلخواهِ خود را بر سرِ کار آورند.
ترور دانشمندان و شخصیت های برجسته سیاسی و نظامی ایرانی، به خاطرِ مردمِ ایران بود، همه بدبختی مردم ایران به خاطر علم و دانش، و رفتار خردمندانه و حساب شده نظامی و سیاسی ایرانیان است، رفتار هیجانی سیاسی و جهالت و نادانی هدیهای بود که آمریکا به ایرانیان داد، اما مردم قدرش را ندانستند.
ترور فرهنگی، ترور اقتصادی، بی اعتبار کردن ارزش پول ملی، برج های اماراتی، قطری و عربی را به عنوانِ پیشرفت بر سر مردم ایران زدن، به خاطرِ مردمِ ایران بود، اما ایرانیان ارزش این کارها را درک نکردند.
تهدید به نابود کردن کامل تمدن اصیل و ریشهدار ایرانی، به خاطر مردم ایران بود، ترامپ می خواست تمدنی دیگر و مبتنی بر ناامنی در ایران به وجود بیاورد، اما مردم ایران دل به تمدن خود بستهاند.
حمله نظامی تروریستی و جنایتکارانه به ایران، به خاطر مردم ایران بود، همانگونه که حمله به عراق، افغانستان، یمن، لیبی، سودان، غزه، لبنان و سوریه به خاطر مردم آن کشورها بود و اکنون مردم جهان آثار مهر و محبت آمریکایی_عربی _اسرائیلی را در آبادانی و رفاه آن کشورها به روشنی میبینند، ولی ایرانیان نمیبینند.
اگر مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب با غافلگیری موشکْ باران می شود و ۱۶۸ فرشته کوچک را آسمانی میکند، به خاطر مردم ایران و آینده کودکان ایرانی است، این حقیقت را حتی همسرِ ترامپ، با وجود هوش اندکش فهمید و بر زبان آورد، اما ایرانیان نمیفهمند.
نابود کردن بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها، ورزشگاهها، مراکز امداد و نجات، محیط زیست، منازل مسکونی، بناهای تاریخی و میراثفرهنگی، و قتل عام مردم بیدفاع نیز قطعا به خاطر مردم ایران است.
مذاکره تحمیلی و تسلیم بی قید و شرط ایران، از بین بردن کارخانجات صنعتی و مراکز هستهای صلح آمیز، انتقال اورانیوم غنی شده به آمریکا، نابود کردن قدرت موشکی، پهپادی و شهرهای دفاعی زیر زمینی هم به خاطر مردم ایران است.
ای کاش ایران به جای تمام اینها، به قولِ آن خانم سلبریتی و به خاطر مردم ایران و شادی خودشان فقط گیتار و موسیقی هیجانی داشت.
اگر آمریکا به کشتی های باربری و نفتی ایران حمله میکند، به خاطر مردم ایران است، کشتی غول پیکر چه به درد ایران میخورد و اخیرا آقای اسکات بنست، وزیر خزانه داری آمریکا، از حقیقت دیگری به خاطر مردم ایران سخن گفته است که محاصره دریایی ایران را به خاطر مردم ایران ادامه خواهیم داد.
پس، بهتر است ایرانیها به خاطر مردم ایران، دست از لجاجت بردارند و این چیزهای بیارزش و دست و پاگیر را که چیزی جز بدبختی و جنگ برایشان نداشته، خودشان با دستِ خودشان از بین ببرند، تا آمریکاییها و اسرائیلیها به راحتی همه چیز را در ایران تغییر دهند.
آنگاه مردم ایران که آمریکا این همه به خاطرشان جانفشانی و فداکاری میکند، بنشینند و از باغ تمدن صلحآمیز آمریکایی _عربی_ اسرائیلی هر روز گلهای رنگارنگ بچینند و لذت ببرند.
