۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

معاون صنایع‌دستی کرمان:

خانه‌های خلاق، کانون ترویج صنایع‌دستی کرمان است

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: خانه‌های خلاق به‌عنوان عاملی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی، کانون مرکزی ترویج هنرهای سنتی استان است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نفیسه ایزدی با اشاره به جایگاه خانه‌های خلاق صنایع‌دستی در تکمیل زنجیره ارزش گفت: این مراکز به‌عنوان جایگاهی برای آموزش تولید، بازاریابی، تجاری‌سازی و فروش صنایع دستی کانون مرکزی ترویج و توسعه هنرهای سنتی استان کرمان است.

معاون صنایع‌دستی کرمان تصریح کرد: درحال‌ حاضر ۴ خانه خلاق صنایع‌دستی در کرمان فعال بوده و ۴ خانه در حال تکمیل و تجهیز در سطح استان است تا در مسیر ترویج و تجاری سازی صنایع‌دستی کرمان اثرگذاری مناسب داشته باشند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: استان کرمان با دارا بودن ۷ شهر و روستای ملی و جهانی صنایع‌دستی یکی از استان‌های با ظرفیت بالا در این حوزه بوده و درحال‌حاضر ۷ بازارچه دائمی صنایع دستی در استان کرمان فعال است که کمک بسزایی در امر فروش و عرضه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به علاقه‌مندان و جامعه هدف دارد.

ایزدی در پایان بیان کرد: در کنار ترویج صنایع‌دستی استانداردسازی، تجاری‌سازی و برندسازی در راستای معرفی بهتر و بیشتر به کمک خانه‌های خلاق و بازارچه‌های دائمی و نمایشگاه‌های فصلی صنایع‌دستی در راستای کسب جایگاه واقعی هنرهای سنتی استان در سطح ملی و فراملی از برنامه‌های در اولویت انجام اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

