به گزارش خبرنگار میراث آریا، نفیسه ایزدی با اشاره به جایگاه خانه‌های خلاق صنایع‌دستی در تکمیل زنجیره ارزش گفت: این مراکز به‌عنوان جایگاهی برای آموزش تولید، بازاریابی، تجاری‌سازی و فروش صنایع دستی کانون مرکزی ترویج و توسعه هنرهای سنتی استان کرمان است.

معاون صنایع‌دستی کرمان تصریح کرد: درحال‌ حاضر ۴ خانه خلاق صنایع‌دستی در کرمان فعال بوده و ۴ خانه در حال تکمیل و تجهیز در سطح استان است تا در مسیر ترویج و تجاری سازی صنایع‌دستی کرمان اثرگذاری مناسب داشته باشند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: استان کرمان با دارا بودن ۷ شهر و روستای ملی و جهانی صنایع‌دستی یکی از استان‌های با ظرفیت بالا در این حوزه بوده و درحال‌حاضر ۷ بازارچه دائمی صنایع دستی در استان کرمان فعال است که کمک بسزایی در امر فروش و عرضه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به علاقه‌مندان و جامعه هدف دارد.

ایزدی در پایان بیان کرد: در کنار ترویج صنایع‌دستی استانداردسازی، تجاری‌سازی و برندسازی در راستای معرفی بهتر و بیشتر به کمک خانه‌های خلاق و بازارچه‌های دائمی و نمایشگاه‌های فصلی صنایع‌دستی در راستای کسب جایگاه واقعی هنرهای سنتی استان در سطح ملی و فراملی از برنامه‌های در اولویت انجام اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

