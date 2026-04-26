به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هماهنگی ویژه‌ای با محوریت گرامیداشت «روز ملی خلیج‌فارس» امروز یکشنبه ۶ اردیبشهت ۱۴۰۵ به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوشهر برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های متولی و جمعی از مسئولان فرهنگی استان همراه بود، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر جایگاه تاریخی و هویتی خلیج‌فارس گفت: روز ملی خلیج‌فارس فرصتی است تا بار دیگر بر اصالت نام و هویت ایرانی این پهنه آبی تأکید کنیم و با برنامه‌ریزی منسجم، نقش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در پاسداشت این سرمایه ملی پررنگ‌تر سازیم.

او با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف افزود: برگزاری شایسته برنامه‌های روز ملی خلیج‌فارس بدون همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و فعالان حوزه گردشگری امکان‌پذیر نیست. این نشست با هدف هماهنگی، تقسیم وظایف و هم‌افزایی ظرفیت‌ها شکل گرفته است تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و شاهد اجرای برنامه‌هایی اثرگذار، منسجم و در تراز نام خلیج‌فارس باشیم.

ابراهیمی با تشریح محورهای اصلی برنامه‌ها با تأکید بر نقش رسانه‌ها و فضای مجازی گفت: برای اثرگذاری بیشتر این برنامه‌ها، استفاده از ظرفیت رسانه‌های ملی و محلی، شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوای چندرسانه‌ای درباره تاریخ، هویت و سندیت نام خلیج‌فارس ضروری است و باید در قالب یک کارگروه مشترک اطلاع‌رسانی، پیام واحد و منسجمی به جامعه منتقل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر همچنین مشارکت مردمی را یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: تکیه اصلی ما بر مشارکت مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های فرهنگی و هنری و به‌ویژه جوانان و دانشجویان است. هر اندازه بتوانیم حس تعلق و افتخار ملی را در میان نسل جدید نسبت به خلیج‌فارس تقویت کنیم، در صیانت از هویت تاریخی ایران موفق‌تر خواهیم بود.

در پایان این نشست، هر یک از مدیران دستگاه‌های متولی و نهادهای فرهنگی، پیشنهادها و برنامه‌های خود را ارائه کردند و پس از جمع‌بندی، تقویم واحد برنامه‌های روز ملی خلیج‌فارس تدوین شد. همچنین مقرر شد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های فرهنگی و هنری، آموزشی و پژوهشی، گردشگری و رویدادمحور و رسانه و فضای مجازی تشکیل و گزارش پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت منظم به دبیرخانه ارسال شود.

