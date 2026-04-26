طراوت بهار در بنای قاجاری/ پویش درختکاری در ارگ کلاه فرنگی بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در پویش درختکاری بنای تاریخی ارگ کلاهفرنگی که با استقبال گرم شهروندان همراه بود، تعداد ۲۲ نهال مثمر (عناب) متناسب با اقلیم منطقه و با رعایت حریم بصری و ضوابط حفاظتی این اثر ملی، در محوطه ارگ غرس شد.
علی شریعتیمنش در حاشیه این مراسم اظهار کرد: حفاظت از میراث تاریخی تنها به حفظ خشت و گل محدود نمیشود، بلکه زنده نگهداشتن محیط پیرامونی این بناها و پیوند آنها با نمادهای حیات، بخشی از مسئولیت اجتماعی و تخصصی ماست. ارگ کلاه فرنگی به عنوان نگین معماری بیرجند، با این پویش جانی دوباره گرفت.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: انتخاب نهالها با نظارت کارشناسان صورت گرفت تا ریشهدوانی آنها در بلندمدت آسیبی به پی و ساختار تاریخی بنا وارد نکند و در عین حال، سایهساری دلپذیر برای گردشگران و بازدیدکنندگان فراهم آورد.
او گفت: این پویش بخشی از برنامههای بهاره ادارهکل برای ترویج فرهنگِ دوستی با میراث ماندگار و طبیعت است که با شعار «میراث سبز برای نسلهای آینده» اجرا شد.
