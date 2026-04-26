به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل گفت: تور رسانه‌ای و آشناسازی روستای هدف گردشگری موئیل در شهرستان مشگین‌شهر ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: این تور با هدف معرفی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های روستای هدف گردشگری موئیل که یکی از هشت روستای کاندیدای ایران برای ثبت در زنجیره بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری است برگزار خواهد شد.

او تاکید کرد: روستای موئیل ویژگی‌های متعددی دارد که این روستا را به یکی از بهترین روستاهای گردشگری کشور تبدیل کرده است و برگزاری تور رسانه‌ای و آشناسازی در این روستا در مسیر ثبت جهانی اتفاق می‌افتد.

نجارقابل ادامه داد: چشمه‌های متعدد آب‌گرم معدنی، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در محدوده روستا، سیمای فرهنگی عشایر شاهسون که موئیل محل ییلاقات آنها است و کوه سبلان که تمام ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی روستا از این کوه نشات گرفته، از جمله ویژگی‌های روستای موئیل در مسیر ثبت جهانی است.

معاون گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: این تور رسانه‌ای و آشناسازی با حضور جمعی از اهالی رسانه، راهنمایان گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار می‌شود.

