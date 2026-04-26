به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در چارچوب رویکرد پاسخگویی شفاف در حوزه اطلاع‌رسانی عمومی، جمعی از اصحاب رسانه، تصویربرداران و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی، با حضور در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت عملیات استحکام‌بخشی و نجات‌بخشی بناهای آسیب‌دیده قرار گرفتند.

این بازدید با هماهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و ارائه روایت دقیق و مستند از اقدامات حفاظتی صورت گرفت؛ اقدامی که در امتداد بازدیدهای پیشین رسانه‌های داخلی و خارجی پیش از نوروز ۱۴۰۵، به‌عنوان بخشی از راهبرد شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی دنبال می‌شود.

بر اساس ارزیابی‌های میدانی، بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های ناشی از حملات آمریکایی-صهیونی در جریان جنگ اخیر، متوجه برخی بناهای شاخص این مجموعه از جمله کاخ سبز، عمارت والی (کاخ احمدشاهی)، موزه برادران امیدوار و سایر بخش‌های تاریخی شده است؛ بناهایی که هر یک به‌عنوان حامل بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی کشور، در اولویت برنامه‌های مرمتی و حفاظتی قرار گرفته‌اند.

عملیات جاری، با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی حوزه مرمت، سازه و حفاظت آثار تاریخی، در قالب برنامه‌ای چندمرحله‌ای در حال اجراست و شامل تثبیت سازه‌ای، جلوگیری از گسترش آسیب‌ها و آغاز فرآیندهای احیای تدریجی است. این اقدامات، در عین فوریت، با رعایت اصول علمی و استانداردهای بین‌المللی مرمت آثار تاریخی دنبال می‌شود تا ضمن حفظ اصالت بناها، امکان بازگشت آن‌ها به چرخه بهره‌برداری فرهنگی فراهم شود.

