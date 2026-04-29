به گزارش میراث آریا؛ علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، در نشست برخط «جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران؛ تخریب تمدن ایرانی، تهدید میراث بشری» که شامگاه سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با اشاره به تهدیدات علیه میراث فرهنگی ایران اظهار کرد: دشمنان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که تاریخ و تمدن ایران را هدف قرار داده‌اند؛ در حالی‌ که سرمایه اصلی کشور، پیشینه تاریخی و فرهنگی آن است.

وی با بیان اینکه ایران دارای بیش از ۷ هزار سال قدمت تاریخی، حدود یک میلیون اثر تاریخی، ۱۴ هزار بنای ثبت‌شده و ۸۳۰ موزه است، افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تعداد موزه‌های کشور باید به هزار موزه افزایش یابد. همچنین «سند ملی موزه و موزه‌داری در ایران» به‌تازگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

دارابی درباره اقدامات بین‌المللی گفت: ایران از ظرفیت کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از میراث فرهنگی استفاده می‌شود، اما برخی قدرت‌ها به این تعهدات پایبند نیستند. با این حال، مکاتبات گسترده‌ای با نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو، ایکوم و ایکوموس انجام شده و این سازمان‌ها حمایت خود را اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، با وجود شرایط دشوار، ایران موفق شد بیست‌ونهمین اثر خود را با عنوان «محوطه‌های پیش از تاریخ خرم‌آباد» با قدمتی بیش از ۶۳ هزار سال در یونسکو ثبت کند؛ اثری که به گفته رئیس جلسه یونسکو، یکی از قدیمی‌ترین آثار ثبت‌شده در این سازمان است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با اشاره به خسارات وارده افزود: در این حملات، ۱۴۹ اثر فرهنگی در ۲۰ استان آسیب دیده‌اند که از این میان ۵ اثر ثبت جهانی شامل کاخ گلستان، چهل‌ستون، عالی‌قاپو، میدان نقش‌جهان و راه‌آهن سراسری ایران بوده‌اند. همچنین ۷ بافت تاریخی و ۵۴ موزه نیز دچار آسیب شده‌اند.

دارابی از ثبت ملی ده‌ها نقطه آسیب‌دیده در جنگ رمضان به‌عنوان «مکان-رویداد» خبر داد و گفت: برخی اماکن از جمله حسینیه امام خمینی (بیت رهبری) و مدرسه میناب نیز در قالب موزه ثبت خواهند شد. همچنین پویش ملی و بین‌المللی برای مرمت بناهای آسیب‌دیده در حال شکل‌گیری است.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی این موضوع با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال انجام است و ایران تلاش دارد از مسیرهای بین‌المللی، اقدامات لازم برای صیانت و بازسازی میراث فرهنگی خود را دنبال کند.

