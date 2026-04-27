به گزارش خبرنگار میراثآریا، معصومه رخشا پژوهشگر و مسئول گروه کودک و نوجوان پژوهشکده مردمشناسی در این خصوص گفت: مردمشناسی کودکی، به عنوان یکی از رویکردهای نوین در حوزه انسانشناسی، نگاه سنتی به کودک را به چالش کشیده و او را نه صرفا موجودی منفعل، بلکه «کنشگری فعال» و «تولید کننده فرهنگ» معرفی میکند. این دانش میکوشد تا جهان را از منظر کودکان و از طریق زبان، بازی ها و تحلیل و بازنماییهای آن درک و مورد تحلیل قرار دهد.
او در معرفی این طرح پژوهشی تصریح کرد: طرح پژوهشی حاضر با عنوان «جهان کوچک در میان شعلهها: تحلیل مردمشناختی بازنمایی و روایتهای کودکان از تجربه جنگ»، در راستای اهداف و رویکردهای مردمشناسی کودکی تدوین خواهد شد. مسئله بنیادین این پژوهش، گذار از تحلیلهای کلان و آماری پدیده جنگ، به درک عمیق «تجربه زیسته» کودکانه از پیامدهای فرهنگی و روانی آن است.
رخشا افزود: این طرح با تمرکز بر دوره «ثبات نسبی» پس از جنگ به تحلیل لایههای معنایی و بازنمایی نمادین جنگ در جهان کودکان میپردازد. اهمیت پرداختن به این موضوع در شرایط ثبات، از آن روست که جنگ، حتی پس از خاموشی ابعاد نظامی، از طریق خاطرات، تروماها و کدهای نمادین، در ناخودآگاه جمعی نسلهای بعدی تداوم مییابد.
او در بیان رویکرد و روششناسی طرح گفت: این پژوهش، کودک رابه مثابه یک «مفسر فرهنگی» در نظر میگیرد که از طریق میانجیهای نمادین، قادر به بازتولید واقعیت است. روش اصلی تحقیق، تحلیل کیفی «نقاشیهای کودکان» به عنوان متونی تصویری است که در کنار «روایتهای شفاهی» و توضیحات کودکان، معنا پیدا میکند. نقاشی در اینجا به عنوان یک «زبان جایگزین» عمل کرده و فرمها، رنگها و چیدمان عناصر در آن، ادراک کودک از مفاهیمی چون «خانه»،«امنیت»، «دشمن» و«مرز» را آشکار میسازد.
رخشا درباره اهمیت و یافتههای مورد انتظار این پژوهش اظهارکرد: اجرای این طرح پژوهشی، بستری مغتنم برای مطالعه تابآوری نمادین و فرایند معنابخشی به رنج در میان کودکان فراهم میآورد.
این مردم شناس افزود: یافتههای این تحقیق، علاوه بربخشی به ادبیات مردمشناسی جنگ، میتواند الگوهای تحلیلی نوینی برای فهم هویتهای در حال شکلگیری در جوامع پس از بحران ارائه دهد. این پژوهش نشان خواهد داد که چگونه «جهان کوچک»کودک، علیرقم مواجهه با سایههای بحران، همچنان در حال ترسیم نقشهای جدید برای اینده وبازسازی پیوندهای گسسته با واقعیت است.
