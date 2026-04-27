به گزارش خبرنگار میراثآریا، ژیلا مشیری با تبیین ضرورت تغییر نگاه به مقوله جنگ اظهار کرد: جنگ تنها رویارویی نیروهای مسلح نیست؛ بلکه زلزلهای است که شیوه زیستن، روابط اجتماعی و برداشت افراد از جهان پیرامون را از بنیاد بازسازی میکند. مردمشناسی با تمرکز بر تجربه زیسته انسانها، نشان میدهد که چگونه معناها و هویتها در میانه بحران بازتعریف میشوند.
باز تعریف هویت و پیوندهای اجتماعی در سایه تهدید
این کارشناس پژوهشکده مردمشناسی با اشاره به تغییر الگوهای رفتاری در شرایط جنگی افزود: در چنین شرایطی، حس همبستگی یا بیاعتمادی بر اساس روایتهای رسانهای و حافظه جمعی دوباره شکل میگیرد. مردمشناسی به ما کمک میکند تا بفهمیم این تغییرات چگونه بر اعتماد اجتماعی و پیوندهای انسانی اثر میگذارد و هویتهای جدید چگونه متولد میشوند.
چالشهای نادیده در تحلیلهای رسمی
مشیری در ادامه به لایههای پنهان آسیبهای جنگ اشاره کرد و گفت: فروپاشی معیشت، مهاجرتهای اجباری، گسستهای خانوادگی و ناامنی روانی، چالشهایی هستند که معمولاً در تحلیلهای رسمی و نظامی دیده نمیشوند. شناخت دقیق این تجربهها برای برنامهریزان و نهادهای امدادی ضروری است تا تصمیمات آنها با واقعیتِ سختِ زندگی مردم همخوانی داشته باشد.
بازسازی پس از جنگ؛ از ترمیم زیرساخت تا احیای روان
او در پایان با تأکید بر نقش راهبردی مردمشناسی در دوران صلح تصریح کرد: بازسازی پس از جنگ صرفاً به معنای مرمت خانهها و زیرساختهای فیزیکی نیست. رسالت اصلی در این مرحله، بازگرداندن انسانها به جریان زندگی، ترمیم شبکههای اجتماعی آسیبدیده و کاهش تروماهای فرهنگی و روانی ناشی از جنگ است؛ عرصهای که مردمشناسی در آن نقشی کلیدی و تعیینکننده ایفا میکند.
