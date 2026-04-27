به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم گفت: اقامتگاه بوم‌گردی شکوری با سرمایه‌گذاری بیش از ۶میلیارد ریال در روستای گردشگری «گاه» و در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرستان چناران است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران با اشاره به نقش این مجموعه گردشگری در ایجاد اشتغال روستایی اظهار کرد: این اقامتگاه بوم‌گردی برای دو نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

او تصریح کرد: روستای باصفای «گاه» در دامنه کوه‌های هزارمسجد و دارای ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی از جمله مقبره عبدالرزاق توسی و مسجد تاریخی است و به‌دلیل قرارگیری آن در دامنه کوه‌های هزار مسجد و آب و هوای کوهستانی هر ساله پذیرای گردشگران و طبیعت گردان است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران گفت: نزدیکی شهرستان چناران به مشهد مقدس و خوش آب هوا بودن و بکر بودن باعث شده گردشگران زیادی به این شهرستان سفر کنند که با ایجاد مراکز اقامتی می‌توان به ماندگاری گردشگران و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

طاهریان مقدم افزود: این مجموعه با ظرفیت اقامت ۳۰ نفر دارای ۴ اتاق و با صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحد تعداد اقامتگاه بوم‌گردی شهرستان به ۱۳ واحد رسیده است.

