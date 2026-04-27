به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رسول زارعی امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشریح عملکرد بخش اقتصادی استان در حوزه تسهیلات حمایتی اظهار کرد: مجموعه تسهیلات اصلی که در سال قبل به دستور کار بخش اقتصادی استان برای حمایت از تولید اختصاص یافت، شامل تسهیلات سفر رئیس جمهوری، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در سال ۱۴۰۴ پرداخت شد و همچنین تسهیلات خرد موضوع اجزای ۷۰ و ۷۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال گذشته بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه افزود: مجموع تسهیلات تبصره ۱۸ استان بوشهر در سال گذشته یک‌هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود که تاکنون ۸۱۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و این رقم معادل ۷۸ درصد تحقق است. البته با احتساب پرداخت‌های تکمیلی برخی بانک‌های عامل و تسهیلات جدید در دست پرداخت، میزان پرداختی از ۹۱۰ میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.

او در ادامه به تسهیلات سفر رئیس جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲۰ همت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهوری به بوشهر، تاکنون بیش از ۸هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده که حدود ۴۴.۵ درصد کل تسهیلات دو ساله را شامل می‌شود. اگر سهم سالانه این تسهیلات را در نظر بگیریم، از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم سال گذشته، بیش از ۸۷ درصد آن پرداخت شده است.

زارعی با بیان اینکه بخشی از این تسهیلات مربوط به مشاغل خرد و خانگی است، اظهار کرد: در قالب اجزای ۷۰ و ۷۲ تبصره ۱۵، سهم استان بوشهر یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود که از این میزان، حدود ۶۲۱ میلیارد تومان پرداخت شده و میزان تحقق آن به ۴۸ درصد رسیده است. این تسهیلات عمدتاً در حوزه مشاغل خرد و خانگی هزینه شده‌اند.

او همچنین به عملکرد استان در جزء ۷۲ تبصره ۱۵ اشاره کرد و گفت: سهم استان بوشهر در این بخش حدود ۹۱۲ میلیارد تومان بود که تاکنون ۳۰۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده و معادل ۳۳.۵ درصد تحقق را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: روند پرداخت تسهیلات با همکاری بانک‌های عامل در حال پیگیری است و تلاش می‌شود با تسریع در فرآیند پرداخت، حمایت مؤثرتری از تولید، اشتغال و مشاغل خرد در استان بوشهر انجام شود.

