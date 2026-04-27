به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پل تاریخی خشته نو روستای مرمت بخش گلیجانرستاق با حضور بخشدار کلیجانرستاق، شورای اسلامی و دهیار روستای مرمت و ادارات راهداری، از احیای آبراه و پل خشته نو روستای مرمت، خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری، افزود: پس از این بازدید اعضای کمیته در محل حاضر و با برنامه‌ریزی، اقدامات اولیه شامل پاکسازی محل، اسقرار دیوار بتنی و کاشت نهال، آغاز شد.

او با اشاره به ظرفیت این بخش به ویژه روستای مرمت گفت: این منطقه یکی از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان محسوب می‌شود که با حمایت‌های فرماندار و همکاری دستگاه‌های متولی این ظرفیت‌ها از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود.

قادری بیان کرد: پل خشته نو دارای قدمت بیش از ۲۰۰ سال با شماره ثبت ۳۱۲۰۹ رسیده است.

