به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خاکباز امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: بیست و نهمین دوره جشنواره بومی- محلی ریواس راونج که در روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، دوستداران طبیعت، اصحاب رسانه و اقشار مختلف مردم در منطقه راونج برگزار خواهد شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دلیجان افزود: جشنواره بومی- محلی ریواس راونج رویدادی که با عشق و همدلی مردم منطقه و با هدف معرفی یکی از محصولات ارزشمند و بومی این دیار برنامهریزی شده و فرصتی مغتنم برای نمایش توانمندیها ذخایر طبیعی و غنی راونج به شمار میرود.
او در پایان ضمن تاکید بر نقش رویدادهای فرهنگی و گردشگری در معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای مناطق مختلف، خاطرنشان کرد: جشنواره بومی- محلی ریواس راونج، فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه است که به معرفی جاذبههای بکر و ناشناخته راونج در صنعت گردشگری و ایجاد تصویری مثبت و ماندگار از این منطقه کمک میکند.
