به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز دوشنبه ۷ اردبیهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست معاونان، رئیس امور شهرستان‌ها با روسا و نمایندگی‌های ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، ابتدا گزارشی از وضعیت موجود در شهرستان‌ها ارائه شد و سپس روسای شهرستان‌ها مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای اجرایی خود را در حوزه‌های حفاظت از آثار تاریخی، سامان‌دهی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی مطرح کردند.

در ادامه، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تقویت ظرفیت‌ها، رفع موانع و بهبود روند خدمت‌رسانی در سه بخش یادشده بررسی شد.

در این نشست بر تقویت هماهنگی‌های درون‌سازمانی، ارتقای بهره‌وری ادارات شهرستانی و استمرار جلسات تخصصی برای پیگیری مصوبات و برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کردند. همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های نهفته هر شهرستان، برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب گردشگر، و اجرای طرح‌های حفاظت و مرمت آثار تاریخی به‌صورت منسجم تأکید شد.

