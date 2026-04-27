به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: در اقدامی خلاقانه و همسو با برنامه‌های ثبت جهانی روستای قلعه‌بالا، طرح زیباسازی اتوبوس روستا هدف گردشگزی قلعه بالا با محوریت معرفی گونه‌های شاخص جانوری پارک ملی توران و همچنین نمایش بافت پلکانی منحصربه‌فرد روستا اجرا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: در قالب این طرح، تصاویری هنرمندانه از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش منطقه از جمله یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی، زاغ‌بور، جبیر و قوچ اوریال بر روی بدنه و شیشه‌های اتوبوس نصب شده که علاوه بر افزایش جلوه بصری، پیام روشن قلعه‌بالا به‌عنوان روستایی دوستدار حیات‌وحش را به مخاطبان منتقل می‌کند.

او با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در کنار زیرساخت‌های عمرانی تصریح کرد: این اتوبوس اکنون به یک ویترین متحرک و سفیر سیار برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی منطقه توران تبدیل شده است و در مسیرهای تردد خود، ظرفیت‌های کم‌نظیر این زیست‌بوم ارزشمند را به گردشگران و ساکنان منطقه معرفی می‌کند.

رضویان بیان کرد: اجرای این پروژه با مشارکت و همراهی اهالی روستا و با رویکرد گردشگری پایدار انجام شده و نشان‌دهنده عزم جدی جامعه محلی برای حفاظت از محیط‌زیست و پیوند توسعه گردشگری با صیانت از میراث طبیعی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این اقدام نمادین و اثرگذار، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و نیز ترغیب گردشگران به بازدید از پارک ملی توران و روستای تاریخی قلعه‌بالا ایفا کند.

او در پایان تأکید کرد: چنین ابتکاراتی مکمل برنامه‌های زیرساختی و حفاظتی ما در مسیر ثبت جهانی قلعه‌بالا است و می‌تواند الگویی موفق از هم‌افزایی میان جامعه محلی، گردشگری مسئولانه و حفاظت از تنوع زیستی ارائه دهد.

