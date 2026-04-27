به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای معاونان این اداره کل که با حضور حاجی زاده مدیر حراست کل استان برگزار شد، بیان کرد: این اداره کل حاصل ادغام سه اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است اما ساختمان مناسب برای استقرار معاونت‌های اداره کل را ندارد و هر کدام از معاونت‌های اداره کل در یک ساختمان مستقر هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این اداره کل اظهار کرد: با توجه به بازنشستگی بیش از ۵۰ نفر از کارکنان، جایگزینی مناسب صورت نگرفته و از لحاظ نیروی انسانی با چالش مواجه‌ایم.

موسوی خواستار تفویض اختیارات به مدیران استانی شد و گفت: این استان حدود ۲۷۰۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی دارد و اعتبار تخصیص یافته با این میزان اثر، تناسبی ندارد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی یاد آور شد: متاسفانه درآمد مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی استان که به حساب خزانه واریز می‌شود به استان باز نمی‌گردد که بتوانیم هزینه‌ها صورت گرفته را تامین کنیم.

او با اشاره به بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: امکان واگذاری بناهای تاریخی به خیران پیش بینی شده است اما هنوز این قانون به سرانجام نرسیده است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به تاثیر شرایط اقتصادی بر اشتغال و فضای کسب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری اظهار کرد: حدود ۱۸۰ شغل با حوزه گردشگری مرتبط است و از این حوزه تاثیر می‌گیرد باید برای تداوم و استمرار اشتغال در این حوزه اقدام حمایت لازم صورت گیرد، به عنوان مثال امهال بدهی ها و پرداختی‌های تاسیسات گردشگری به تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک‌ها و .... است.

موسوی با اشاره به ضرورت اجرای طرح جامع گردشگری تاکید کرد و گفت: فعالیت دلالان در خیابان امام رضا (ع) باعث شده دیگر خیابان‌های اطراف حرم مطهر در شهر مشهد با چالش مواجه شوند و تمرکز اسکان زائران در این خیابان بیشتر از دیگر خیابان‌ها باشد، رفع این چالش نیازمند همکاری و همراهی بین بخشی همه دستگاه‌های اجرایی استان است.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای توسعه گردشگری داخل استان اظهار کرد: قطار گردشگری به مقصد شهرستان‌های خراسان رضوی راه‌اندازی و فعال شده است، باید توسعه پیدا کند و گردشگری داخل استان رونق پیدا کند.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی یاد آور شد: زائران و گردشگران در مسیر جاده‌های استان باید خدمات مناسب دریافت کنند، در حال حاضر به جز مراکز آستان قدس رضوی که به خوبی و شایستگی از زائران میزبانی می‌کنند تعداد اندکی از مراکز بین راهی شرایط مطلوبی برای میزبانی از زائران و گردشگران را دارند.

او تصریح کرد: البته خراسان رضوی همواره در میزبانی از زائران پیشگام بوده و افرادی در استان هستند که بیش از یک قرن و به صورت نسل در نسل به عشق حضرت رضا (ع) در مسیر جاهای استان به مردم خدمت رسانی داشته‌اند.

موسوی گفت: برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی در مسیر جاده‌های استان صورت گرفته و جریان خدمت‌رسانی در مسیر جاده‌ها با تامین امکانات مورد نیاز به راه افتاده است، از بخش خصوصی و عاشقان خدمت به زائران و گردشگران حمایت می‌کنیم تا تغییری در خدمت رسانی ایجاد کنیم.

او تاکید کرد: پراکندگی مسئولیت و چند متولی داشتن از چالش‌های مهم مسیر جاده‌های استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی به چالش‌های ایجاد شده از سوی برخی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها اشاره کرد و گفت: در مصوبات شوراهای اسلامی شهر که مرتبط با حوزه های میراث‌فرهنگی و گردشگری نظر تخصصی این اداره کل نیز گرفته شود.

هم‌چنین حاجی زاده مدیر حراست کل استان خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: جنگ تحمیلی ۸ ساله، ۱۲ روزه و رمضان هر کدام دستاوردهایی مهم و ارزشمندی را برای ما داشته است.

او افزود: از جمله دستاوردهای جنگ رمضان این است که بخشی از قدرت ما را آشکار کرد و مولفه‌های قدرت کشور ما را تقویت کرد.

مدیر حراست کل استان خراسان رضوی به خسارت‌های این نیز اشاره کرد و گفت: فقدان وجود پربرکت رهبر شهید انقلاب مهم‌ترین خسارتی بود که در جنگ رمضان دیدیم اما به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان باعث شد تا نه تنها آن گونه که آن‌ها فکر می‌کردند مردم بر علیه جمهوری اسلامی به خیابان می‌ریزند، ولی در حمایت و سوگ ایشان به خیابان آمدند و در حالی که شهر بمباران می‌شد هم‌چنان در خیابان حضور داشتند.

حاجی زاده با بیان این که نه تنها ترامپ بلکه دنیا از رفتار نجیبانه مردم ایران در حریت مانده‌اند، تاکید کرد: حضور مقتدرانه مردم در خیابان، قدرت موشکی ما و مدد الهی در این جنگ باعث شده تا قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی ما افزایش پیدا کند و ما در میدان و دیپلماسی دست برتر را داشته باشیم.

مدیر حراست کل استان خراسان رضوی با اشاره به نتایج جنگ رمضان گفت: آمریکا به هیچ کدام از اهداف خود نرسید، با وجود این که به بهانه نجات جان خلبان نیروی نظامی به کشور وارد کرد تا شگفتانه‌ای خلق و از جنگ خارج شود اما به لطف و مدد الهی واقعه طبسی دیگر به وجود آمد و آمریکائی‌ها از کشور فرار کردند.

او به چند تکلیف در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: ثابت قدم بودن، یاد کردن فراوان خداوند، اطاعت از خداوند ونبی مکرم اسلام و اهل بیت علیه السلام، ترک نزاع و کشمکش، عدم تفرقه افکنی و داشتن صبر و استقامت از تکالیف ما در شرایط فعلی کشور است.

حاجی زاده با بیان این که جنگ دشمنان با ما هم‌چنان ادامه دارد، اظهار کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه امید و نشاط که اکنون برای کشور لازم و ضروری است تاثیر گذار است، باید خدمات رسانی به نحو احسن استمرار داشته باشد.

