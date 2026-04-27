به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان با تأکید بر نقش کلیدی صنعت گردشگری در عبور از شرایط بحرانی گفت: تاب‌آوری و تداوم رشد در این صنعت با تکیه بر سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده امکان‌پذیر است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران اظهار کرد: امروزه صنعت گردشگری با ویژگی‌های متنوع و چندبعدی خود می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای عبور از شرایط بحرانی عمل کرده و مسیر رشد و ارتقای خود را ادامه دهد. علی‌رغم شرایط اقتصادی و جنگی کشور طی ماه‌های گذشته، به‌منظور جلوگیری از رکود در صنعت گردشگری استان تهران، اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به بازدیدهای مستمر از پروژه‌ها، برگزاری نشست‌ها و جلسات اقتصادی با سرمایه‌گذاران، تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع، پیگیری تسهیلات سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات تبصره ۱۸ سفر رئیس‌جمهوری، صدور موافقت اصولی برای متقاضیان و سایر فعالیت‌ها اشاره کرد که همگی با هدف تحریک تقاضا، ایجاد انگیزه برای تداوم پروژه‌های در حال احداث و صدور مجوزهای جدید در حال انجام است.

مستوفیان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای آینده این صنعت تصریح کرد: توجه ویژه به رشد و جهش صنعت گردشگری برای دستیابی به پایداری و افزایش تاب‌آوری پس از عبور از شرایط فعلی، امری حیاتی برای بقا و ارائه خدمات در آینده نزدیک به شمار می‌رود.

معاون سرمایه‌گذاری استان تهران خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری به دلیل برخورداری از ویژگی تاب‌آوری، علاوه بر مقاومت در برابر بحران‌ها، توانایی یادگیری، رشد و تبدیل چالش‌ها به فرصت را دارد و می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اقتصادی ایفا کند.

او ادامه داد: بدون تردید پس از عبور از بحران‌ها، توسعه گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل در ترمیم و شکوفایی اقتصادی، توسعه فضایی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد کشور خواهد بود. از این‌ رو، ضروری است در شرایط بحرانی، توجه به سرمایه‌گذاری در این بخش مورد غفلت قرار نگیرد و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های در دست احداث تکمیل و پروژه‌های جدید بر اساس استعدادهای مناطق مختلف تعریف شوند.

مستوفیان با اشاره به جایگاه این صنعت در برنامه هفتم توسعه افزود: با توجه به ضریب تکاثری بالای گردشگری در اقتصاد، این صنعت در آینده نزدیک می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصادی و پیشران توسعه کشور ایفای نقش کند.

او در پایان گفت: استان تهران با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی غنی، طبیعت متنوع، جایگاه ویژه در حوزه گردشگری سلامت و اجرای پروژه‌های متعدد گردشگری، به‌زودی نقش مهمی در پایداری اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی ایفا خواهد کرد. در حال حاضر ۱۱۰ پروژه با کاربری‌های مختلف از جمله هتل، مهمان‌پذیر، مجموعه‌های تفریحی-سرگرمی، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی در سطح استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها، سطح خدمات گردشگری در تهران و شهرستان‌های استان به شکل مطلوبی ارتقا خواهد یافت.

انتهای پیام/