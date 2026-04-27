۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰

رشد گردشگری تهران با سرمایه‌گذاری هدفمند در دوران بحران

رشد گردشگری تهران با سرمایه‌گذاری هدفمند در دوران بحران

معاون سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی استان تهران، با تأکید بر نقش حیاتی صنعت گردشگری در عبور از شرایط بحرانی، گفت: توسعه این صنعت با سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده و حمایت از پروژه‌های در حال اجرا، مسیر پایداری اقتصادی و ایجاد اشتغال را در استان هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی مستوفیان با تأکید بر نقش کلیدی صنعت گردشگری در عبور از شرایط بحرانی گفت: تاب‌آوری و تداوم رشد در این صنعت با تکیه بر سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده امکان‌پذیر است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران اظهار کرد: امروزه صنعت گردشگری با ویژگی‌های متنوع و چندبعدی خود می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای عبور از شرایط بحرانی عمل کرده و مسیر رشد و ارتقای خود را ادامه دهد. علی‌رغم شرایط اقتصادی و جنگی کشور طی ماه‌های گذشته، به‌منظور جلوگیری از رکود در صنعت گردشگری استان تهران، اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به بازدیدهای مستمر از پروژه‌ها، برگزاری نشست‌ها و جلسات اقتصادی با سرمایه‌گذاران، تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع، پیگیری تسهیلات سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات تبصره ۱۸ سفر رئیس‌جمهوری، صدور موافقت اصولی برای متقاضیان و سایر فعالیت‌ها اشاره کرد که همگی با هدف تحریک تقاضا، ایجاد انگیزه برای تداوم پروژه‌های در حال احداث و صدور مجوزهای جدید در حال انجام است.

مستوفیان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای آینده این صنعت تصریح کرد: توجه ویژه به رشد و جهش صنعت گردشگری برای دستیابی به پایداری و افزایش تاب‌آوری پس از عبور از شرایط فعلی، امری حیاتی برای بقا و ارائه خدمات در آینده نزدیک به شمار می‌رود.

معاون سرمایه‌گذاری استان تهران خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری به دلیل برخورداری از ویژگی تاب‌آوری، علاوه بر مقاومت در برابر بحران‌ها، توانایی یادگیری، رشد و تبدیل چالش‌ها به فرصت را دارد و می‌تواند نقش مهمی در بازسازی اقتصادی ایفا کند.

او ادامه داد: بدون تردید پس از عبور از بحران‌ها، توسعه گردشگری یکی از مهم‌ترین عوامل در ترمیم و شکوفایی اقتصادی، توسعه فضایی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد کشور خواهد بود. از این‌ رو، ضروری است در شرایط بحرانی، توجه به سرمایه‌گذاری در این بخش مورد غفلت قرار نگیرد و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های در دست احداث تکمیل و پروژه‌های جدید بر اساس استعدادهای مناطق مختلف تعریف شوند.

مستوفیان با اشاره به جایگاه این صنعت در برنامه هفتم توسعه افزود: با توجه به ضریب تکاثری بالای گردشگری در اقتصاد، این صنعت در آینده نزدیک می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصادی و پیشران توسعه کشور ایفای نقش کند.

او در پایان گفت: استان تهران با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی غنی، طبیعت متنوع، جایگاه ویژه در حوزه گردشگری سلامت و اجرای پروژه‌های متعدد گردشگری، به‌زودی نقش مهمی در پایداری اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش نشاط اجتماعی ایفا خواهد کرد. در حال حاضر ۱۱۰ پروژه با کاربری‌های مختلف از جمله هتل، مهمان‌پذیر، مجموعه‌های تفریحی-سرگرمی، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی در سطح استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها، سطح خدمات گردشگری در تهران و شهرستان‌های استان به شکل مطلوبی ارتقا خواهد یافت.

