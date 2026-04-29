به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی طلوعی در این دیدار بر ضرورت تبدیل شهرستان دماوند به قطب اقامتگاههای بومگردی استان تهران تأکید کرد. این نشست با همراهی حسین الهبداشتی، معاون توسعه مدیریت، علیرضا رئیسی، مشاور اجرایی و مدیر امور شهرستانهای ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران و علی افضلی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دماوند، در دفتر فرماندار دماوند برگزار شد.
مشاور وزیر و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه دماوند در ذهن مردم کشور اظهار داشت: دماوند در اذهان عمومی به عنوان شهری حماسی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی شناخته میشود و این ظرفیت ارزشمند میتواند بستر مناسبی برای توسعه گردشگری پایدار باشد.
او افزود: تلاش خواهیم کرد در آینده نزدیک نشست سرمایهگذاران حوزه گردشگری با محوریت دماوند را در خود این شهرستان برگزار کنیم تا زمینه جذب سرمایهگذاری و رونق هرچه بیشتر این صنعت فراهم شود.
طلوعی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: باید در تسریع، تسهیل و رفع موانع احتمالی سرمایهگذارانی که در حال اجرای پروژههای گردشگری در دماوند هستند، اقدامات جدی صورت گیرد و این پیام بهصورت شفاف منتقل شود که شهر دماوند با تمام ظرفیت از سرمایهگذاران بخش خصوصی استقبال و حمایت میکند.
او ادامه داد: با روحیه، همت و پیگیری فرماندار دماوند، این شهرستان را به قطب اقامتگاههای بومگردی استان تهران تبدیل خواهیم کرد تا به الگویی موفق برای سایر شهرستانهای استان بدل شود.
طلوعی همچنین با اشاره به ظرفیتهای طبیعی کمنظیر دماوند گفت: این شهرستان از موهبتهای الهی فراوانی در حوزه جاذبههای طبیعی برخوردار است و باید با رعایت اصول توسعه پایدار، از این ظرفیتها در مسیر توسعه گردشگری بهرهبرداری شود.
او خاطرنشان کرد: در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، آسیبهای قابل توجهی به بخش خصوصی وارد شد و عملاً زمان طلایی گردشگری تابستان و نوروز ۱۴۰۵ از دست رفت، بنابراین لازم است با همراهی فرمانداری، برای رونق دوباره گردشگری در دماوند تلاش مضاعف داشته باشیم.
مشاور وزیر میراث فرهنگی در پایان تأکید کرد: از مدیر گردشگری شهرستان خواسته میشود مصوبات این جلسه را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری کند.
در ادامه این نشست، اسماعیل حیدریآزاد، نیز با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری این شهرستان گفت: اولویت ما این است که دماوند تنها کریدور عبور گردشگران از محورهای هراز و فیروزکوه به سمت استانهای شمالی کشور نباشد، بلکه با برنامهریزی مناسب، گردشگران و مسافران را به ماندگاری در شهر دماوند ترغیب کنیم.
فرماندار دماوند افزود: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری، بهویژه در حوزه اقامتی است و دماوند با توجه به ظرفیت بالای روستاهای هدف گردشگری، میتواند در افزایش اقامتگاههای بومگردی بسیار موفق عمل کند.
او ادامه داد: انتظار ما این است که با حمایت ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران، تورهای یکروزه و چندروزه با همکاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری تعریف و اجرایی شود.
حیدری آزاد همچنین اظهار داشت: فرمانداری دماوند آمادگی دارد از ظرفیت سایر دستگاههای اجرایی شهرستان از جمله شهرداری دماوند و اداره اوقاف برای اجرای برنامههای مشترک در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی استفاده کند.
حیدریآزاد ایجاد بازارچههای دائمی و موقت صنایعدستی برای عرضه محصولات هنری بانوان کارآفرین شهرستان، بهویژه بانوان سرپرست خانوار را از دیگر اولویتهای مهم شهرستان دانست و گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات محلی داشته باشد.
او همچنین بر ضرورت پررنگتر شدن نقش سمنها و سازمانهای مردمنهاد در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی تأکید کرد و افزود: مشارکت مردمی میتواند زمینهساز توسعه پایدار در این حوزه باشد.
فرماندار دماوند در پایان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی منطقه گفت: دریاچه طبیعی تار و آهنک از ظرفیتهای ارزشمند گردشگری شهرستان هستند که با ایجاد زیرساختهای مناسب میتوان شرایط حضور گستردهتر گردشگران در این مناطق را فراهم کرد.
گفتنی است علی طلوعی در پایان این سفر، با حضور در محل اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دماوند، با کارکنان این اداره نیز دیدار و گفتوگو کرد.
انتهای پیام/
نظر شما