به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید ژاله‌نیا رئیس اداره میراث‌فرهنگی قرچک روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت: تعدادی از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان قرچک با فرارسیدن دهه کرامت و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در غرفه‌های فرهنگی واقع در میدان امام خمینی(ره) قرچک مستقر شدند که این هنرمندان علاوه بر عرضه محصولات هنری، به آموزش عملی و اجرای ورکشاپ برای علاقه‌مندان پرداختند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک بیان کرد: غرفه‌های فرهنگی برای مدت زمان چهار شب برپا شدند و هر شب با استقبال مردم و مسئولان همراه بود. این حضور مؤثر سبب آشنایی بیشتر مردم با رشته‌های مختلف صنایع‌دستی شد.

او اظهار کرد: مسئولانی از جمله علی‌محمد اسلامی فرماندار، محسن خرمی شریف شهردار، قاسم جمشیدی بخشدار، وحید یوسفی رئیس آموزش و پرورش، مهین چگینی مسئول امور بانوان فرمانداری و مدیران دستگاه‌های مختلف از این غرفه‌ها بازدید کردند و با هنرمندان گفت‌وگو داشتند. این بازدیدها نشان‌دهنده توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه است.

ژاله‌نیا در پایان گفت که رشته‌هایی مانند معرق چوب، مینای سفال، سرامیک، نقاشی روی سفال و شیشه و چرم طی این شب‌ها ارائه و نمایش داده شد و ادامه این برنامه‌ها به توسعه فرهنگ حمایت از هنرمندان کمک می‌کند.

