۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹

آموزش زنده صنایع‌دستی قرچک در غرفه‌های فرهنگی دهه کرامت

آموزش زنده صنایع‌دستی قرچک در غرفه‌های فرهنگی دهه کرامت

هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان قرچک همزمان با دهه کرامت در غرفه‌های فرهنگی میدان امام خمینی(ره) حضور یافتند و با ارائه تولیدات خود، برنامه‌های آموزش زنده برای علاقه‌مندان اجرا کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید ژاله‌نیا رئیس اداره میراث‌فرهنگی قرچک روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت: تعدادی از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان قرچک با فرارسیدن دهه کرامت و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در غرفه‌های فرهنگی واقع در میدان امام خمینی(ره) قرچک مستقر شدند که این هنرمندان علاوه بر عرضه محصولات هنری، به آموزش عملی و اجرای ورکشاپ برای علاقه‌مندان پرداختند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قرچک بیان کرد: غرفه‌های فرهنگی برای مدت زمان چهار شب برپا شدند و هر شب با استقبال مردم و مسئولان همراه بود. این حضور مؤثر سبب آشنایی بیشتر مردم با رشته‌های مختلف صنایع‌دستی شد.

او اظهار کرد: مسئولانی از جمله علی‌محمد اسلامی فرماندار، محسن خرمی شریف شهردار، قاسم جمشیدی بخشدار، وحید یوسفی رئیس آموزش و پرورش، مهین چگینی مسئول امور بانوان فرمانداری و مدیران دستگاه‌های مختلف از این غرفه‌ها بازدید کردند و با هنرمندان گفت‌وگو داشتند. این بازدیدها نشان‌دهنده توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه است.

ژاله‌نیا در پایان گفت که رشته‌هایی مانند معرق چوب، مینای سفال، سرامیک، نقاشی روی سفال و شیشه و چرم طی این شب‌ها ارائه و نمایش داده شد و ادامه این برنامه‌ها به توسعه فرهنگ حمایت از هنرمندان کمک می‌کند.

کد خبر 1405021100638
وجیهه قاسمی
دبیر مهدی ارجمند

