صدور ۳۰ موافقت اصولی گردشگری در تهران در شرایط بحرانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مستوفیان اعلام کرد: فعالیت‌های جذب سرمایه‌گذاران و صدور مجوزهای گردشگری در شرایط بحرانی ادامه دارد و از اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، ۳۰ موافقت اصولی برای تأسیسات گردشگری صادر شده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان‌ تهران اظهار کرد: فعالیت‌های جذب سرمایه‌گذاران و صدور مجوزهای مربوط در شرایط بحرانی به صورت مستمر ادامه دارد و این روند بدون وقفه دنبال شده است.

او افزود: با پیگیری‌های انجام شده، برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اقدامات فنی و کارشناسی و همچنین تحریک تقاضانامه برای حضور سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی، حوزه سرمایه‌گذاری به صورت فعال فرآیندهای مرتبط با امور سرمایه‌گذاران را دنبال کرده است.

مستوفیان بیان کرد: در همین راستا از اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، دو جلسه کمیته فنی برگزار و پرونده‌های تشکیل شده بررسی شد که در نتیجه آن ۳۰ موافقت اصولی برای تأسیسات گردشگری صادر شد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان‌ تهران در ادامه گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی تلاش دارد با توجه به ویژگی‌های متنوع و چندبعدی صنعت گردشگری، ضمن تقویت تاب‌آوری این حوزه، با حمایت از پروژه‌های گردشگری، زمینه عبور از شرایط بحرانی و حرکت به سمت رشد و توسعه صنعت گردشگری در دوره پساجنگ را فراهم کند.

انتهای پیام/