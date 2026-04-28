به گزارش خبرنگار میراث آریا، ویژه برنامه فرهنگی و هنری شب‌های ایرانی با عنوان میراث ازدست‌رفته ایران به یاد آثار تاریخی و فرهنگی که در طی جنگ تحمیلی رمضان در کشور شامگاه دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ دچار آسیب و تخریب شده‌اند، برگزار شد.

ویژه برنامه شب‌های ایرانی این برنامه فرهنگی و هنری با نگاهی متفاوت به آن‌چه در ایام جنگ رمضان و تخاصم دشمن صهیونیستی _ آمریکایی بر کشور گذشت و به یاد آن‌چه داشتیم و به شوق آن‌چه می‌سازیم با حضور آحاد مردم و جامعه هنری کرمان برگزار می‌شود.

این ویژه برنامه فرهنگی از ۷ لغایت ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری با اجرای موسیقی محلی و سینمایش « زنگ دوم » در بوستان مادر کرمان، از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ میزبان شهروندان کرمانی و علاقه‌مندان خواهد بود.

