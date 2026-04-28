۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۶

شب‌های ایرانی به یاد میراث‌فرهنگی آسیب‌دیده از جنگ در کرمان برگزار شد

شب‌های ایرانی به یاد میراث‌فرهنگی آسیب‌دیده از جنگ در کرمان برگزار شد

ویژه برنامه شب‌های ایرانی با عنوان میراث ازدست‌رفته به یاد آثار تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ویژه برنامه فرهنگی و هنری شب‌های ایرانی با عنوان میراث ازدست‌رفته ایران به یاد آثار تاریخی و فرهنگی که در طی جنگ تحمیلی رمضان در کشور شامگاه دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ دچار آسیب و تخریب شده‌اند، برگزار شد.

ویژه برنامه شب‌های ایرانی این برنامه فرهنگی و هنری با نگاهی متفاوت به آن‌چه در ایام جنگ رمضان و تخاصم دشمن صهیونیستی _ آمریکایی بر کشور گذشت و به یاد آن‌چه داشتیم و به شوق آن‌چه می‌سازیم با حضور آحاد مردم و جامعه هنری کرمان برگزار می‌شود.

 این ویژه برنامه فرهنگی از ۷ لغایت ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری با اجرای موسیقی محلی و سینمایش « زنگ دوم » در بوستان مادر کرمان، از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ میزبان شهروندان کرمانی و علاقه‌مندان خواهد بود.

