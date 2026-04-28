به گزارش خبرنگار میراث آریا، این تفاهم‌نامه استراتژیک به نمایندگی بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان فارس و سیاوش بدری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با هدف هم‌افزایی در سه حوزه کلیدی «پژوهش»، «حفاظت و مرمت» و «معرفی و بهره‌برداری» از سازه‌های آبی تاریخی منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه که به مدت ۳ سال اعتبار خواهد داشت، طرفین متعهد شدند با تجمیع توان تخصصی و منابع مالی، گام‌های موثری در راستای صیانت از میراث تمدنی آب در استان فارس بردارند.

در این همکاری مشترک، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس وظیفه تأمین کارشناسان متخصص باستان‌شناسی و مرمت، نظارت بر استانداردهای فنی و پیگیری اعتبارات زیرساخت‌های گردشگری را بر عهده دارد. همچنین ارائه مشاوره‌های علمی برای راه‌اندازی موزه بزرگ آب فارس از دیگر تعهدات کلیدی این اداره‌کل محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، شرکت آب منطقه‌ای فارس متعهد به تأمین منابع مالی برای فاز اول مطالعات پژوهشی، همکاری در حفاظت فیزیکی از سازه‌ها و مشارکت در تأمین اعتبارات اجرایی برای مرمت آثار پس از پایان مراحل مطالعاتی شده است.

برای تضمین حسن اجرای این تفاهم‌نامه، مقرر شد، نمایندگان طرفین در قالب جلسات منظم تخصصی، روند پیشرفت پروژه‌ها را رصد کرده و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به عالی‌ترین مقامات هر دو دستگاه ارائه کنند.

این همکاری که با تأکید بر محرمانگی اطلاعات پژوهشی و رعایت حقوق مالکیت فکری تنظیم شده، قرار است جانی دوباره به سازه‌های آبی تاریخی استان فارس (نظیر بندها، قنات‌ها و پل‌های باستانی) بخشیده و آن‌ها را به چرخه بهره‌برداری پایدار گردشگری وارد کند.

