ملایر الگوی بازآفرینی شهری در کشور شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا کرمی اظهار کرد: محدوده‌های بازآفرینی شهر ملایر شامل سه محور اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه شهر نظیر محلات سرجو، شمس‌آباد، امامزاده عبدالله، جعفرآباد و شهید زرینی، بافت‌های فرسوده مانند گاز طاهری، ۱۰ متری و شهید صفرخانیان و نیز بافت‌های تاریخی شامل محدوده بازار، محله امام رضا(ع) و عاشورا است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری شهرداری ملایر افزود: در همین راستا ستاد بازآفرینی در این شهرستان تشکیل و جلسات آن به‌طور منظم برگزار و مشکلات هر محله احصا و برای هرکدام برنامه مشخصی تدوین شد.

او خاطرنشان کرد: با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های مشترکی همچون احداث مرکز درمانی در محله سرجو و اجرای شبکه فاضلاب در محله شهید زرینی انجام شد.

کرمی ادامه داد: شهرداری نیز در زمینه جدول‌گذاری، آسفالت، لکه‌گیری و احداث فرهنگسرا اقدام کرد و اعمال تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی در این محلات در دستور کار قرار گرفت.

او گفت: امسال عوارض صدور پروانه در این محلات ۵۰ درصد کاهش یافته و هزینه‌های نظام مهندسی نیز ۵۰ درصد اعمال می‌شود تا انبوه‌سازان برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی ترغیب شوند.

انتهای پیام/