به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با بازتاب اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده بود «میل ما این نیست که به مردم ایران آسیب بزنیم»، یک روزنامهنگار سرشناس آمریکایی در واکنشی انتقادی و کنایهآمیز، این گزاره را با مصادیق میدانی به چالش کشید و آن را نمونهای از شکاف معنادار میان روایت رسمی و واقعیتهای عینی توصیف کرد.
این روزنامهنگار در توییتی صریح، با اشاره به هدف قرار گرفتن مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها، زیرساختهای حیاتی و حتی محوطههای ثبتشده در فهرست میراثجهانی یونسکو، نوشت: میل ما این نیست که به مردم ایران آسیب بزنیم؛ به همین دلیل است که این مراکز را بمباران کردهایم»، عبارتی که بهوضوح با رویکردی طعنهآمیز، ادعای مطرحشده از سوی مقام آمریکایی را زیر سؤال میبرد.
وی همچنین با یادآوری اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا درباره «قرار گرفتن کمبود بنزین در ایران در دستور کار»، این مواضع را نشانهای از فشار ساختاری بر زیست روزمره مردم و زیرساختهای حیاتی کشور دانست؛ فشاری که بهزعم او، در تعارض آشکار با ادعای پرهیز از آسیب به شهروندان قرار دارد.
در سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در موضعگیری رسمی خود، با تاکید بر اینکه «آرزو داریم صدای مردم ایران شنیده شود»، مدعی شده بود که سیاستهای این کشور در راستای حمایت از مردم و نه آسیب به آنان طراحی شده است. با این حال، واکنش این روزنامهنگار و بازتاب گسترده آن در فضای رسانهای، بار دیگر پرسشهایی جدی درباره پیامدهای عملی این سیاستها، بهویژه در حوزه میراثفرهنگی و زیرساختهای غیرنظامی، مطرح کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما