به گزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور، امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست شورای مدیران معاونت گردشگری که با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، با تشریح اقدامات، سیاستها و برنامههای کلان این حوزه، از فراهمشدن بسترهای لازم برای جهش در صنعت گردشگری کشور خبر داد.
وی با اشاره به رشد ۴۸.۵ درصدی ورود گردشگران خارجی در فروردینماه سال گذشته، این روند را حاصل دیپلماسی فعال گردشگری و تعامل مؤثر با بازارهای هدف دانست و افزود: در همین راستا، با دعوت از ۱۶ تورگردان از ۲۶ کشور جهان در اردیبهشتماه سال گذشته، بسترهای معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران در سطح بینالمللی تقویت شد.
معاون گردشگری کشور با تاکید بر ضرورت آمادگی حداکثری در شرایط پسابحران تصریح کرد: در صورت برقراری آتشبس یا پایان شرایط جنگی، کشور باید آمادگی میزبانی از حجم گستردهای از گردشگران خارجی را داشته باشد؛ چراکه تقاضای واقعی برای سفر به ایران وجود دارد و این فرصت نیازمند مدیریت هوشمندانه است.
محسنیبندپی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانهها و تشکلهای بخش خصوصی را در پیشبرد اهداف گردشگری کلیدی ارزیابی کرد و گفت: مدیران حوزه گردشگری باید بدون واهمه، در تعامل مستمر با رسانهها و ذینفعان حرکت کنند؛ چراکه شفافیت، پاسخگویی و مشارکتپذیری از ارکان حکمرانی مطلوب در این حوزه است.
وی با اشاره به تصویب آییننامههای برنامه هفتم توسعه، این امر را گامی مهم در جهت تسهیل مسیر پیشرفت صنعت گردشگری دانست و افزود: امروز مسیر برای پویایی و شکوفایی گردشگری، چه در سطح ملی و چه بینالمللی، بیش از گذشته هموار شده است.
معاون گردشگری کشور همچنین با تاکید بر تغییر رویکرد در سفرهای استانی خاطرنشان کرد: در قالب بیش از ۸۰ سفر استانی دکتر صالحیامیری، تمامی شهرستانهای دارای ظرفیتهای گردشگری، میراثی و صنایعدستی مورد توجه قرار گرفتند که این نگاه جامع، زمینهساز توسعه متوازن در استانها خواهد بود.
وی ادامه داد: تقسیم کشور به ۹ منطقه گردشگری و استقرار میدانی مدیران در استانها، بهویژه در شرایط بحران، موجب افزایش اثربخشی نظارت و ارتقای کیفیت مدیریت سفر شد. همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین و رصد لحظهای جریان سفر، امکان تصمیمگیری سریع و دقیق را فراهم کرد.
محسنیبندپی، ستاد هماهنگی خدمات سفر را یکی از ارکان کلیدی حکمرانی در حوزه گردشگری توصیف کرد و گفت: این ستاد جلوهای از انسجام، همدلی و هماهنگی ملی است که نقش بنیادینی در مدیریت و راهبری سفرها ایفا میکند.
وی در ادامه از تدوین پیشنویس سند راهبردی گردشگری مبتنی بر سناریوهای مختلف خبر داد و تصریح کرد: در این سند، سه محور «صیانت»، «تابآوری» و «بازسازی برند ملی» بهعنوان اولویتهای اصلی تعریف شدهاند تا ضمن حمایت از فعالان این حوزه، زمینه احیای جایگاه بینالمللی گردشگری ایران فراهم شود.
معاون گردشگری کشور همچنین به اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد و افزود: با پیگیریهای انجامشده و دستور رئیسجمهوری، بستههای حمایتی و تشویقی برای فعالان حوزه گردشگری به نتیجه رسیده است.
وی در پایان تاکید کرد: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پیشگام در حمایت هدفمند از ذینفعان این صنعت است و این اقدامات، زمینهساز تداوم فعالیت، افزایش تابآوری و حرکت بهسوی توسعه پایدار گردشگری کشور خواهد بود.
