به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاور عبیری، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط اخیر بر پیکره گردشگری روستایی، پیشنهادی راهبردی را خطاب به استاندار و معاونین اقتصادی سمنان مطرح کرد: در حالی که گردشگری آسیب دیده، بسیاری از صنایع بزرگ استان همچنان از توان مالی بالایی برخوردارند. ما پیشنهاد می‌کنیم مدلی در سمنان اجرا شود که طی آن، کارخانجات و صنایع بزرگ، تخت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی را برای پرسنل خود در ماه‌های آینده پیش‌خرید یا رزرو کنند.

وی افزود: جامعه بوم‌گردی در مقابل، تخفیفات ویژه‌ای را لحاظ خواهد کرد تا با این هم‌افزایی، چرخه اقتصادی این واحدهای کوچک و هویت‌محور تا زمان بازگشت به شرایط عادی، متوقف نشود.

رئیس جامعه بوم‌گردی ایران با اعلام یک خبر مسرت‌بخش برای فعالان این حوزه گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، ۳۱ اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. ان‌شاءالله امسال این رویداد ملی با همراهی وزارتخانه و معاونت گردشگری، در قالب جشنی بزرگ برگزار خواهد شد که استان سمنان نیز یکی از کاندیداهای اصلی میزبانی این رویداد کشوری است.

او در پایان سخنان خود، ضمن تقدیر از تلاش‌های هیئت‌مدیره استان سمنان، بر لزوم تداوم مطالبه‌گری در حوزه‌های بیمه و مالیات تأکید کرد و از مدیران استانی خواست تا با نگاهی فراتر از بوروکراسی اداری، به یاری بوم‌گردی‌ها بشتابند تا این میراث‌داران فرهنگ و سنت‌های اصیل ایرانی از وضعیت بحرانی فعلی عبور کرده و بار دیگر به اوج شکوفایی خود بازگردند.

