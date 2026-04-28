به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز ملی خلیج فارس در تقویم رسمی کشور یادآور حماسه تاریخی اخراج نیروهای اشغالگر پرتغالی از سواحل جنوبی ایران به رهبری امام‌قلی‌خان و همچنین حماسه خلیج فارس به فرماندهی دریادار بایندر است؛ رخدادهایی که به‌عنوان نمادی از استقلال، استقامت و هویت ایرانی در حافظه تاریخی ملت ایرانیان ثبت شده است.

بر همین اساس، نخستین ویژه‌برنامه گرامیداشت روز ملی خلیج فارس روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه در جوار خلیج همیشه فارس کمپ‌پارک آفتاب قشم برگزار می‌شود و این آیین از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم، هنرمندان شاخص کشور و جمعی از مسئولان محلی همراه خواهد بود.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با محوریت هویت ملی، تاریخ خلیج فارس و نقش جزیره قشم در پاسداشت این میراث ارزشمند، از جمله بخش‌های این مراسم عنوان شده است.

تداوم این برنامه‌ها روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه به میزبانی روستای جهانی سهیلی خواهد بود و روستای سهیلی که با عنوان «برترین روستای جهانی» شناخته می‌شود، در این روز به میعادگاه دوستداران ایران، خلیج فارس و میراث فرهنگی جنوب کشور تبدیل می‌شود و میزبان گردشگران، هنرمندان و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ منطقه خواهد بود.

هدف از برگزاری این ویژه‌برنامه‌ها را تقویت حس تعلق ملی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی جزیره قشم، پاسداشت روز ملی خلیج فارس و تأکید بر پیوند ناگسستنی هویت ایرانی با خلیج همیشه فارس عنوان شده است.

در حاشیه این آیین‌ها، ضمن روایت ابعاد تاریخی حضور ایرانیان در خلیج فارس و حماسه اخراج اشغالگران، به ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی، طبیعی و دریایی قشم و نقش آن در توسعه پایدار و صیانت از میراث تاریخی و طبیعی خلیج فارس نیز پرداخته خواهد شد.

