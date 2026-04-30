به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاور عبیری در نشست تخصصی بررسی چالش‌های صنعت گردشگری در استان سمنان که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، از تحقق یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ سیاست‌گذاری حمایتی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر تشکل‌های صنفی و حمایت ویژه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار داشت: برای نخستین‌بار در تاریخ این وزارتخانه، بسته‌ای معادل ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی برای حمایت از بوم‌گردی‌ها و صنایع‌دستی اختصاص یافته است؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان یک اهرم راهبردی، زمینه‌ساز بازتعریف ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی این حوزه باشد.

عبیری این اقدام را «فرصتی استثنایی» توصیف کرد و افزود: بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت، مستلزم کنش‌گری هوشمندانه، مطالبه‌گری ساختارمند و پیگیری مستمر از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های استانی است تا منابع تخصیص‌یافته به شکل هدفمند و اثربخش در مسیر توسعه پایدار هزینه شود.

رئیس جامعه بوم‌گردی ایران در ادامه، با تمجید از نقش‌آفرینی فعالان این حوزه در شرایط بحرانی اخیر، بوم‌گردی را «تجلی عینی فرهنگ ایثار و مهمان‌نوازی ایرانی» دانست و تصریح کرد: در روزهای سخت، فعالان این بخش با گشودن درهای خانه‌های خود به روی مردم، نقشی فراتر از یک کنش اقتصادی ایفا کردند.

وی با استناد به آمارهای موجود خاطرنشان کرد: در ایام اخیر، حدود ۶۰ درصد ظرفیت اقامتی بوم‌گردی‌ها فعال بود که از این میزان، نزدیک به ۴۰ درصد به‌صورت رایگان یا با تخفیف‌های ویژه در اختیار مسافران قرار گرفت؛ اقدامی که نشان‌دهنده عمق سرمایه اجتماعی و فرهنگی این بخش است.

عبیری در بخش دیگری از سخنان خود، با ترسیم تصویری واقع‌گرایانه از چالش‌های پیش‌روی صنعت گردشگری، این حوزه را به بازی «مار و پله» تشبیه کرد و گفت: صنعت گردشگری، به‌رغم ظرفیت‌های گسترده، همواره در معرض تکانه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که گاه پس از طی مسیرهای دشوار و دستیابی به پیشرفت، رخدادهای غیرمترقبه فعالان را به نقطه آغاز بازمی‌گرداند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای صنفی و هیئت‌مدیره جامعه بوم‌گردی، تمرکز بر تقویت تاب‌آوری، تسهیل‌گری نهادی و پیگیری مستمر در سطوح تصمیم‌گیری کلان است تا موانع ساختاری کاهش یافته و مسیر رشد پایدار برای فعالان این صنعت هموار شود.

