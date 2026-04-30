بهگزارش خبرنگار میراثآریا، شرکت کنندگان در این رویداد که صبح امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ حرکت خود را از محل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز کرده بودند، پس از عبور از استانهای تهران، قم و مرکزی وارد لرستان شدند.
این ۴۰ دستگاه موتورسیکلت به میزبانی هتل بینالمللی زاگرس بروجرد به این شهر سفر کردند و ضمن ادای احترام به ساحت هموطنانی که طی جنگ تحمیلی سوم در شهر بروجرد به شهادت رسیدهاند، از جاذبههای گردشگری و تاریخی منطقه نیز بازدید کردند.
این رالی تور از سوی کلوپ ملی گردشگری موتورسیکلت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی طراحی شده و مقصد نهایی آن قلعه تاریخی فلکالافلاک که در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر، دچار آسیب شد، خواهد بود.
شرکتکنندگان در رالی تور فلکالافلاک، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت همزمان با دومین روز برگزاری رالی تور، در محوطه این قلعه گردهم میآیند تا شعار «میراث فرهنگی؛ خط قرمز تاریخ و هویت بشری» را به گوش دوستداران میراث فرهنگی برسانند.
