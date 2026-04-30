به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مصطفی فاطمی امروز در جمع فعالان بوم‌گردی کشور، برگزاری «جشن ملی بوم‌گردی» را نقطه عطفی برای شکستن رکود حاکم بر صنعت گردشگری و آغاز دوباره جریان سفر در کشور دانست.

اولویت‌های میزبانی و بودجه‌ریزی تعاملی

فاطمی با اشاره به محدودیت بودجه‌های دولتی در شرایط کنونی، بر لزوم تقسیم کار دقیق تأکید کرد و گفت: استان‌های سمنان و کردستان گزینه‌های اصلی میزبانی جشن ملی هستند. مدل پیشنهادی ما برای تأمین هزینه‌ها، ترکیبی از بودجه ستادی وزارتخانه، اعتبارات استانی و مشارکت خود بهره‌برداران است تا این رویداد با حداکثر بهره‌وری و کمترین هزینه برگزار شود.

جایگاه بوم‌گردی در پدافند غیرعامل و امنیت ملی

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با تبیین نقش راهبردی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زمان جنگ و بحران، دو رویکرد جدید را برای این حوزه برشمرد: بوم‌گردی‌ها به عنوان کسب‌وکارهای خرد و پراکنده در نقاط روستایی، مصداق پدافند غیرعامل هستند که در برابر حملات و بحران‌ها کمترین آسیب‌پذیری را داشته و همواره به عنوان مقاصد اقامتی امن (پناهگاه) ایفای نقش کرده‌اند.

او افزود: در شرایطی که برخی به دنبال تفرقه و جدایی‌طلبی هستند، بوم‌گردی‌ها با تقویت هویت‌های محلی در بستر یکپارچگی ملی، مظهر اتحاد اقوام ایرانی شده‌اند. این گفتمان باید در بدنه حاکمیت پررنگ و مطالبه شود.

ضرورت شکستن فضای سکون

فاطمی با یادآوری تجربیات دوران کرونا، تأکید کرد: نشستن و نظاره کردن شرایط، وضعیت را بدتر می‌کند. ما باید همانند دوران کرونا، جریان گردشگری را با ابتکار عمل بازگشایی کنیم. جشن بوم‌گردی امسال، پیام روشن ما برای زنده نگه داشتن امید و حرکت در صنعت گردشگری ایران است.

وی در پایان از تشکیل کمیته ملی برگزاری جشن در وزارتخانه خبر داد و از تمامی رؤسای استانی خواست لیست اقامتگاه‌های داوطلب برای مشارکت در این رویداد بزرگ ملی را به دبیرخانه ارائه دهند.

