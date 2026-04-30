رالی تور گردشگری موتورسیکلت در محکومیت حمله به میراث فرهنگی و اماکن تاریخی ایران آغاز شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این رویداد دو روزه که با عنوان فلکالافلاک روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ از محل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آغاز شد، در ادامه سلسله فعالیتها و ویژهبرنامههای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در واکنش به تجاوز وقیحانه دشمن آمریکایی صهیونی به آثار فرهنگی و اماکن تاریخی ایران که بخش جداییناپذیر از حافظه تمدنی و هویت بشریت است، برگزار میشود.
این رالی تور از سوی کلوپ ملی گردشگری موتورسیکلت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی طراحی شده است و طی آن ۴۰ دستگاه موتورسیکلت، پایتخت را ترک کردند تا پس از عبور از استانهای قم و مرکزی به استان لرستان و قلعه تاریخی فلکالافلاک که یکی از آثار تاریخی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم است، برسید.
شرکتکنندگان در رالی تور فلکالافلاک، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت همزمان با دومین روز برگزاری رالی تور، در محوطه این قلعه گردهم میآیند تا شعار «میراث فرهنگی؛ خط قرمز تاریخ و هویت بشری» را به گوش دوستداران میراث فرهنگی برسانند.
