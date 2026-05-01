عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از روند اجرای پروژه شمس تبریزی خوی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، ضمن تشکر از وزیر میراث‌فرهنگی، استاندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی به دلیل پیگیری جدی و تخصیص اعتبار به این پروژه در راستای تفاهم سه‌جانبه اظهار کرد: در شرایط جنگی کشور نباید از پیوست فرهنگی پروژه‌ها غافل بود چرا که دشمن صهیونیستی_آمریکایی با حمله به بناهای تاریخی ایران نشان دادند که با فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی مشکل دارند و آن را هدف قرار داده‌اند.

او افزود: در سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به خوی که در مهرماه سال گذشته انجام شد با امضای تفاهم‌نامه مشترک مقرر شده بود پروژه فرهنگی_هنری شمس تبریزی خوی پیش از برگزاری کنگره ملی شمس در مهرماه سال جاری به بهره‌برداری برسد و امیدواریم این پروژه طبق توافق‌نامه تا موعد مقرر به پایان برسد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس تصریح کرد: همچنین طبق تفاهم‌نامه مقرر شده است که چند بلوک اطراف مقبره شمس تبریزی خوی آزادسازی شود و این کار باید از سوی شهرداری خوی در اسرع وقت انجام شود تا اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بتواند اقدامات خود و برنامه‌های خود را اجرایی بکند.

نجف‌زاده گفت: اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در دو سال گذشته برای اجرای پروژه شمس مصداق مدیریت جهادی و موفق بوده که توانسته بعد از سال‌ها پروژه را به‌خوبی فعال کند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده در چند روز آینده با رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیر کشور دیدار خواهم کرد و در این دیدار خواستار تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل پروژه شمس تبریزی خوی و آزادراه قطور_خوی خواهم بود چرا که این دو پروژه علاوه بر اینکه مطالبه جدی مردم خوی هستند در سفر به ترکیه در صدر مطالبات آنها نیز از ما قرار دارد.

نجف‌زاده گفت: بنده پیشنهاد می‌دهم تا یک ماه آینده مدیران انجمن‌های تورگردانی سطح کشور به‌ویژه تورگردانان استان‌های شمال غرب کشور برای بازدید از شمس تبریزی خوی دعوت شود تا آنها از نزدیک در جریان روند اجرایی پروژه قرار بگیرند و این مکان در بسته سفر تورهای سایر استان‌ها قرار بگیرد.

