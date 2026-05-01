عملیات اجرایی فاز جدید پروژه فاخر شمس تبریزی خوی با تخصیص اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریالی آغاز شد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، عادل نجفزاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، یاسر رهبردین، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، غلامحسین آزاد، فرماندار، شهردار و شورای شهری خوی، امروز، ۱۱ اردیبهشتماه از روند اجرای پروژه فرهنگی_تاریخی شمس تبریزی خوی بازدید کردند.
اجرای پروژههای عمرانی با جدیت ادامه دارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این پروژه گفت: پروژه شمس تبریزی خوی یکی از پروژههای مهم استان بوده و طبق تاکیدات استاندار آذربایجان غربی اجرای هیچ یک از پروژهها از جمله این مجموعه تعطیل نشده است و در تلاش هستیم که پیش از برگزاری کنگره شمس تبریزی خوی این مجموعه نیز به پایان برسد.
یاسر رهبردین گفت: بازدیدهای مستمری از این پروژه از سوی مسئولان کشوری و استاندار انجام میشود و این نشاندهنده اهمیت اجرای این پروژه است.
او گفت: اجرای پروژه آزادراه محور ائواوغلی و بازرگان با سرعت در حال اجرا است و در کنار آن پیگیری آزادراه خوی_قطور_رازی نیز با جدیت انجام میشود و سعی خواهیم کرد به تعهدات خود در این حوزه نیز عمل کنیم.
پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی پروژه شمس تبریزی خوی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این بازدید گفت: پروژه در سال ۹۷ شروع شده و در هفت سال اول اجرای این پروژه در مجموع ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به آن تزریق شده بود که در دو سال گذشته با پیگیری استاندار و نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس و نظر خاص وزیر میراثفرهنگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استان اعتبار تخصیصی به این پروژه افزایش یافت.
مرتضی صفری افزود: در این راستا ۳۰ میلیارد تومان تخصیص در سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافته و در حال حاضر اجرای این پروژه ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
او گفت: در صورت تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به این پروژه، طبق در تفاهمنامه سهجانبه امضا شده، میتوان با تعریف دو یا سه شیفت کاری پروژه را با سرعت بالا پیش برد.
صفری تصریح کرد: این پروژه در ۷۰۰۰ مترمربع با ۳۵۰۰ متر زیربنا با طراحی خاص دکتر اردلان در حال احداث است.
انتهای پیام/
نظر شما