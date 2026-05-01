۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۰

رسیدگی به مطالبات مردمی در میز خدمت اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی

همزمان با برگزاری تجمع خودجوش مردمی در بجنورد، احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، با حضور در میز خدمت این اداره کل، مستقیماً به گفتگو با شهروندان و رسیدگی به مطالبات آنان پرداخت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری در این‌خصوص بیان کرد: در شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، همزمان با گردهمایی خودجوش مردمی در حمایت از آرمان‌های انقلاب در شهر بجنورد، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی نیز با برپایی میز خدمت، فرصتی را برای تعامل مستقیم مسئولان با مردم فراهم آورد.
مدیرکل میراث‌فرهمگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در حاشیه این برنامه، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمع، بر اهمیت برپایی میزهای خدمت در ایام و مناسبت‌های خاص تأکید کرد. 
دیناری اظهار کرد: دغدغه‌ها و پیشنهادات آنان، از اولویت‌های اصلی ما در این اداره کل است و میز خدمت فرصتی مغتنم برای تحقق این امر محسوب می‌شود.
این میز خدمت با هدف بررسی و پیگیری مسائل مربوط به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استان، به ویژه در مرکز خراسان شمالی، راه‌اندازی شده بود. 
شهروندان حاضر در محل، از این فرصت استفاده کرده و سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را با مدیرکل، معاونین و کارشناسان حاضر در میز خدمت در میان گذاشتند. پیگیری این موارد در دستور کار اداره کل قرار خواهد گرفت تا گامی دیگر در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان برداشته شود. این اقدام نشان‌دهنده اهتمام مسئولان به رویکرد مردمی و پاسخگو در دولت چهاردهم است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021100661
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha