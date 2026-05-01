به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری در این‌خصوص بیان کرد: در شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه، همزمان با گردهمایی خودجوش مردمی در حمایت از آرمان‌های انقلاب در شهر بجنورد، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی نیز با برپایی میز خدمت، فرصتی را برای تعامل مستقیم مسئولان با مردم فراهم آورد.

مدیرکل میراث‌فرهمگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در حاشیه این برنامه، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمع، بر اهمیت برپایی میزهای خدمت در ایام و مناسبت‌های خاص تأکید کرد.

دیناری اظهار کرد: دغدغه‌ها و پیشنهادات آنان، از اولویت‌های اصلی ما در این اداره کل است و میز خدمت فرصتی مغتنم برای تحقق این امر محسوب می‌شود.

این میز خدمت با هدف بررسی و پیگیری مسائل مربوط به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استان، به ویژه در مرکز خراسان شمالی، راه‌اندازی شده بود.

شهروندان حاضر در محل، از این فرصت استفاده کرده و سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را با مدیرکل، معاونین و کارشناسان حاضر در میز خدمت در میان گذاشتند. پیگیری این موارد در دستور کار اداره کل قرار خواهد گرفت تا گامی دیگر در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی، گردشگری و اقتصادی استان برداشته شود. این اقدام نشان‌دهنده اهتمام مسئولان به رویکرد مردمی و پاسخگو در دولت چهاردهم است.

