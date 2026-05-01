۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۰

برپایی میز خدمت میراث‌فرهنگی جاجرم همزمان با تجمع خودجوش مردمی در بیعت با رهبری

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه گفت: همزمان با برگزاری تجمعات خودجوش مردمی در بیعت با رهبری در شهرستان جاجرم، میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی این شهرستان با هدف رسیدگی میدانی به درخواست‌ها و مطالبات مردم برپا شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا طالبی افزود:  میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان جاجرم شب پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه همزمان با برگزاری تجمعات خودجوش مردمی در بیعت با رهبری در این شهرستان دایر شد.  
طالبی ادامه داذ: استقرار میز خدمت در محل برگزاری تجمع، با هدف ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با شهروندان، پاسخ‌گویی به مسائل و مشکلات حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تسهیل در پیگیری مطالبات مردم انجام شد.
او با اشاره به استقبال خوب مردم از این اقدام افزود: حضور میدانی مدیران و کارشناسان در میان مردم، فرصتی ارزشمند برای شنیدن بی‌واسطه نظرات و مشکلات شهروندان است و موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری با شناخت دقیق‌تر از نیازهای واقعی جامعه انجام گیرد.

